عدد كبير جدا من السيدات يبحثون عن طريقة عمل بسكوت العشر دقايق حيث تهتم النساء عموما أو حتي الفتيات بعمل أطباق حلوي جديدة حتى يقومون بشغل أوقاتهم أثناء فترة الحظر المنزلي من جانب ومن جانب أخر يدخلون البهجة على باقي أفراد الأسرة ومن هنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكوت العشر دقائق حتي تقومي سيدتي بعمله في المنزل حفاظا على صحة أسرتك بعدم شراء أي طعام من خارج المنزل وبذلك تكوني لديكي ضمان تأكدك من نظافة طعامك التي تتناوليه داخل بيتك.

انتشرت في الأيام القليلة الأخيرة عمليات بحث كبيرة من جميع أفراد الأسرة حول كيفية عمل بسكويت سهل وسريع وبمكونات بسيطة، واصبح بسكوت العشر دقائق ترند على محرك البحث العالمي جوجل، الجدير بالذكر أن هذه الوصفة نوع من أنواع المقر مشات والتي يتم تحضيرها داخل المنزل خلال وقت قصير وتحوز على أعجاب الكبار والصغار.

مقادير بسكوت العشر دقايق

نوضح لكم في السطور القادمة المقادير الدقيقة لبسكوت العشر دقائق فعليكم الالتزام بالمقادير كما هي حتى تنجح الوصفة وتكون النتيجة مرضية للجميع:

1-إحضار 2 كوب ممسوح من الدقيق ولابد من نخل الدقيق جيدا.

2-نحضر كيس بيكنج بودر أو معلقتين كبيرتين.

3-إحضار نصف كوب سكر مطحون أو سكر بودر.

4-نحضر نصف كوب زيت على سمن أو نصف كوب سمن أو نصف كوب زيت حسب الموجود بالبيت.

5-إحضار بيضة واحدة فقط.

6-نحضر كيس فانيليا أو 10 جرام فانيليا حسب الموجود بالمنزل.

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

نضع السكر والمادة الدهنية سواء زيت أو سمن والبيض والفانيليا في وعاء ونقوم بخفق المكونات حتي يتم مزجهم ببعض، ثم نضع الدقيق اللذي تم نخله مع ذرة الملح و البيكنج بودر ونقوم بالعجن حتي تصبح عجينة متماسكة، وللتشكيل متاح تشكيلها وفقا لرغبتك سواء كرات صغيرة أو نجوم أو عن طريق القطاعات الجاهزة بأشكالها المختلفة.

إحضار صواني بها ورق زبدة ونقوم بوضع عليها البسكوت بعد تشكيلة مع مراعاة ترك فراغات بين كل قطعة ثم نقوم بوضعة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويترك إلى أن يحمر وجهه وبذلك يكون البسكوت قد نضج ويقدم بجانب الشاي أو الشاي بلبن، منتظرة تعليقاتكم أسفل المقال عن أي استفسار بخصوص الوصفة.

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