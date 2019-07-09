بشرى سارة الحكومة: زيادة الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة والأقتصادية اعتباراً من يوليو

صدر اليوم قرارا مُبشرا من رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولى بتحديد الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين والموظفين بجميع أجهزة الدولة، والتي سوف يتم تنفيذه بداية من الشهر الحالي لعام 2019 حيث نص قرار رئيس الوزراء في المادة الأولى بأن الحد الأدنى للعامل أو الموظف على الدرجة الممتازة هو 7000 جنيه شهرياً، والحد الأدنى للدرجة العالية 5000 جنيه شهرياً، والحد الأدنى لدرجة المدير العام هي 4000 جنيه شهرياً، والحد الأدنى للموظفين بالدرجة الأولى هي 3500 جنيه شهرياً، والحد الأدنى للدرجة الثانية هي 3000 جنيه شهرياً، والدرجة الثالثة 2600 جنيه شهرياً، والدرجة الرابعة 2400 جنيه شهرياً، والدرجة الخامسة 2200 جنيه شهرياً، والدرجة السادسة 2000 جنيه شهرياً.

حيث نص القرار أيضا على زيادة الحد الأدنى الشهري المكتوب بالمادة الأولى لجميع العاملين والموظفين، في حاله قضائه مدة 3 سنوات على نفس الدرجة الوظيفية، أو في حالة ترقيته داخل نفس الدرجة لمستوى وظيفي أعلى بمبلغ 100 جنيه مصري.

وبالنسبة للمادة الثانية التي تخص الموظفين المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، يتم حساب الحد الأدنى لهم على أساس متوسط الأجر الكلي الذي يصرف شهرياً، بما في ذلك الأجر الوظيفي والأعباء التأمينية والأجور المُكملة.

وبالنسبة للموظفين والعاملين الغير مخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، يتم احتساب أيضا لهم الحد الأدنى على أساس متوسط الأجر الكلي الذي يصرف شهرياً، بما في ذلك الأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع مستحقاته وأيضا مضاف عليهم الأعباء التأمينية.

وأيضا احتوي القرار على صرف حافز تكميلي، وهو الفرق بين الحد الادنى للموظف أو العامل على الدرجة الوظيفية وبين الأجر الكلي الذي يحصل عليه.