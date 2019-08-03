بشرى سارة| الزراعة تطرح لحوم وبط وأسماك في المنافذ بتخفيض 25%

بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذى يهل على الأمة الإسلامية يوم 11 أغسطس 2019، أعلنت وزارة الزراعة عن طرح كميات كبيرة من اللحوم بأنواعها سواء اللحوم المجمدة أو اللحوم البلدى أو الكبدة أو اللحوم البيضاء مثل الدجاج والحمام والسمان، وكذلك الأسماك بأنواعها والرنجة، بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأساسية، حيث أعلنت الوزارة عن طرحها بأسعار مخفضة تتناسب مع كافة المواطنين، وذلك عبر منافذ الوزارة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وصرّح المهندس “إبراهيم الدسوقى” المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، ان نسبة التخفيض على الأسعار بلغت 20 ل 25%، وذلك عبر 26 منفذ بيع ثابت بالجيزة والقاهرة وجنوب سيناء، بالإضافة لعدد خمسة منافذ متحركة فى كافة أنحاء الجمهورية، وأن تلك التخفيضات بهدف تخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف “الدسوقى” بأن السلع التى يشملها التخفيض تشمل ما يلى :

اللحم المفروم.

اللحم السودانى.

الكبدة السودانى.

فيليه الدجاج.

الجبن واللبن الجاموسى.

زيت الزيتون البكر.

السكر والمكرونة والأرز والصلصة والزيت.

لحوم الكندوز واللحوم الضانى والكبدة الكندوز.

الرنجة والأسماك.

السمن البلدى وعسل النحل والمربى.

وقُدمت البُشرى للمواطنين لتخفيف العناء على غير القادرين على شراء المنتجات والسلع الغذائية غالية الثمن وتقديم تخفيضات مناسبة لمحدودي الدخل في هذا الوقت المُبارك من شهر ذي الحجة.