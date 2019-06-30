بشرى سارة لسكان القاهرة والجيزة .. هذه المنتزهات تفتح أبوابها مجاناً والنقل 50%

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتعاون مع محافظة الجيزة أن مجلس المحافظة قرر فتح الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمتميزة مجاناً لتستقبل زوارها اليوم الأحد المتمم لشهر يونيو 2019 بدون أية رسوم.

وأضاف “عبد العال” أنه أعطى تعليماته لإدارة الأتوبيس النهري بأن تخفض قيمة تذكرة الأتوبيس النهري بنسبة ٥٠% في عطلة الروم الأحد فقط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بجعل يوم الأحد 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال.

ويمكن للمواطنين دخول جميع الحدائق العامة والخاصة والمتميزة اليوم الأحد دون دفع أية رسوم والاستفادة من الخصم على تذكرة الأتوبيس النهري.

واشتغل الكثير من الموظفين وجود ثلاثة أيام متتالية إجازة مدفوعة من الجمعة للأحد للسفر للمنتجعات المصيفية هرباً من الموجة شديدة الحرارة في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى واستغلال الجو النظيف وانخفاض نسبة الرطوبة على سواحل مصر الشمالية في الاستمتاع بالعطلة الطويلة نسبياً.