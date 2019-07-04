بشرى سارة من الحكومة لموظفي الدولة .. 7 آلاف جنيه للممتازة و2000 جنيه للسادسة

بشرى سارة للموظفين إذ وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تقرير الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة والعاملين لدى أجهزة الدولة المختلفة وجميع العاملين بالهيئات الاقتصادية ، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم ممن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وذلك وفق قانون رقم 79 لسنة 2019 ، وهو القانون الصادر والذي يربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2019-2020 ، ويعد هذا القانون يعمل على قضاء تحديد الحد الأدنى للأجور لموظفي وعاملي الدولة بالأجهزة المختلفة.

إجمالي راتب الموظفين والعاملين بأجر في الدولة

وشمل مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجور الخاصة بالموظف والعامل في بداية شهر يوليو 2019، وذلك عندما يشغل الدرجة الوظيفية الممتازة سبعة آلالف جنيه مصري شهريا (7000)، والدرجة العالية خمسة آلاف (5000)، أما بالنسبة للمدير العام أربعة آلاف (4000) ، والدرجة الأولى يبلغ إجمالي الراتب فيها ثلاثة آلاف ونصف (3500)، أما الدرجة الثانية فبلغ إجمالي الراتب للموظف ثلاثة آلاف (3000)، بالنسبة للدرجة الثالثة ألفان وستمائة جنيه (2600)، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

نص مشروع القرار

أما مشروع القرار فقد نص على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه وذلك يكون بعد قضاء الموظف أو العامل لمدة 3 سنوات خلال وجوده في الدرجة الوظيفية نفسها، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، ويتضمن أيضا مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.