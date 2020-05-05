بشرى سارة من وزير التموين للمواطنين بشأن صرف نقاط الخبز

اتخذ وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا جديدا بشأن صرف نقاط الخبر على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة في ظل امتداد شهر رمضان وحاجة كافة المنازل في شهر رمضان إلى الخبر والعديد من السلع المختلفة من خبر وغيرها في ظل الولائم وغيرها من “العزومات” التي تحدث في شهر رمضان الكريم.

قرار جديد من وزارة التموين بشأن نقاط الخبز

وأصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا إلى كافة الجهات المختصة من التموين إلى مد فترة صرف السلع الخاصة بنقاط الخبز للمواطنين حتى آخر شهر مايو الجاري بدلا من انتهائها يوم 20 من الشهر الجاري وذلك حرصا منه على مصلحة المواطنين خاصة في ظل حاجة المواطنين الكبيرة إلى الخبز خلال شهر رمضان.

ووفقا لليبان الذي صدر من وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ذلك القرار صدر من قبل وزارة التموين من أجل الحرص على صرف المواطنين نقاط الخبز المتبقية لهم على مدار الشهر الكريم وذلك من خلال كافة المحلات التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية المختلفة وفروع مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية المختلفة.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي شدد أكثر من مرة خلال تصريحاته أن الوزارة لديها مخزون كافي من السلع الأساسية من الخبز وغيره يكفي المواطنين طوال الفترة المقبلة وذلك حرصا منه على عدم وجود أي ازدحام أو تجمعات على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.