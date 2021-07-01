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بشرى سارة.. وزير المالية يقرر موعد صرف مرتبات يوليو 2021 قبل العيد “تعرّف على الموعد”

بواسطة إسلام عوض
موعد صرف مرتبات يوليو 2021 موعد صرف مرتبات يوليو 2021

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن موعد صرف مرتبات يوليو 2021، والذي يعد بداية السنة المالية الجديدة، وأكد معيض في بيان دوري اليوم أن تقرر صرف مرتبات شهر يوليو الجاري قبل عيد الأضحى المبارك تخفيفاً على المواطنين.

موعد صرف مرتبات يوليو 2021

حيث أنه من المقرر أن تكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو الجاري، ونظراً لصرف مرتبات شهر يونيو الماضي في وقت مبكر منتصف الشهر، وظروف عيد الأضحى، فقد قرر وزير المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2021.

ووفق كتاب دوري صادر من وزارة المالية فإن موعد صرف مرتبات يوليو 2021 قد تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 12 من الشهر الجاري، كما قررت المالية أيضاً صرف مرتبات أغسطس يوم 17 من نفس الشهر، أما مرتبات شهر سبتمبر فأكدت المالية أن الصرف يبدأ يوم الثلاثاء 21 سبتمبر.

على أن يتم تقسيم الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية إلى ثلاث مجموعات، وتقوم كل مجموعة بالصرف في يوم محدد لها، ونبهت وزارة المالية على جميع الوحدات الحسابية ضرورة إعلام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لهم حتى لا يحدث أي تكدس أمام ماكينات الصرف.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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