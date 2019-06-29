بشرى لأصحاب المعاشات .. مجلس الوزراء يقرر تطبيق الزيادات وبدء الصرف في هذا التوقيت

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها بدأت متابعة عملية صرف معاشات لعدد 9.8 مليون مستفيد بعد تطبيق الزيادات الجديدة اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٩ بعد تعليمات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحددت الوزارة مواعيد صرف المعاشات لكل فئات المستفيدين ونسبة الزيادة.

مواعيد صرف معاشات يوليو ٢٠١٩

حددت وزارة التضامن يوم الاثنين المقبل لبداية صرف معاشات المستفيدين الذين يصرفون معاشاتهم من منافذ صندوقي التأمينات مع توجيهات بتجهيز ماكينات الصرف الآلي لمن يصرفون عبرها.

بالنسبة لأصحاب المعاشات المحولة معاشاتهم عبر منافذ هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، تم تقديم موعد صرف معاشاتهم إلى الخميس المقبل ٤ يوليو بدلاً من الجمعة ٥ يوليو.

أما بالنسبة للمعاشات المحولة إلى البنوك، فإن الصرف فيها سيبدأ من يوم الأربعاء العاشر من يوليو القادم، وذلك بعد تطبيق نسبة الزيادات كما سيلي تفصيلها.

نسبة الزيادة والحد الأدنى والأقصى

طبقاً للقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩، سيت تطبيق الزيادات لكل فئات المعاشات بحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً وحد أقصى قيمته ٨٣٢ جنيهاً ونصف، وتُحسب الزيادات على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى ما قبل ١ يوليو ٢٠١٩.

كما قالت وزارة التضامن إنه تم رفع الحد الأدنى للمعاشات من ٧٥٠ جنيهاً إلى ٩٠٠ جنيهاً وقام قسم الحاسب الآلي بالوزارة في صندوقي التأمين العام والخاص بحساب نسبة الزيادة المستحقة لكل فئة من أصحاب المعاشات والمستفيدين.