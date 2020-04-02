بشرى للأطباء الجدد.. زيادة بدل فترة التدريب “الامتياز” إلى 2200 جنيه شهريا

في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصحي، خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كشف الدكتور محمد معيط ،وزير المالية المصري، عن مفاجأة سارة لآلاف الأطباء في مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض.

بأمر الرئيس.. زيادة بدل فترة التدريب للأطباء إلى 2200 جنيه شهريا

وأوضح وزير المالية، أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدرت تكليفا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب “الامتياز”، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، وذلك بدلا من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر/كانون الثاني 2019.

تخصيص 100 مليون جنيه لتمويل زيادة بدل التدريب للأطباء

ولفت وزير المالية، أن القرار يأتي ضمن إجراءات الدولة للمساهمة في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة أتاحت 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للجامعات لتمويل الزيادة الجديدة.

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في مصر وعالميا

في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أعلن الدكتور مصطفى مدبولئ رئيس مجلس الوزراء، أن عدد مصابي فيروس كورونا ارتفاع إلى 850 شخصا على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن “الأسبوع المقبل سيكون حاسم في مواجهة الفيروس”.

وعلى المستوى العالمي، اقترب ضحايا الفيروس من المليون مصابا، حيث تجاوز المصابين 981 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 50 ألف حالة.