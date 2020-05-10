بشرى للمواطنين .. غدًا يتم صرف اعانة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين ويستمر صرف المعاش للمرحلة الرابعة

أصبحت مواعيد صرف المعاش أمر يشغل قطاع كبير من المواطنين مصحوبًا بموعد صرف اعانة البطالة للعمالة الغير منتظمة التي أقرتها الدولة بقيمة 00 جنيه لكل مواطن بعد التأكد من أحقيته وتم بالفعل الصرف إلا أنه تقرر أن يستمر الصرف غدًا لمن تخلفوا عن صرفها خلال الفترة الماضية في إطار حرص الدولة على دعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

موعد صرف المرحلة الرابعة من المعاش ومنحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها:

أعلن مدير عام منطقة وسط وشمال القاهرة في هيئة البريد محمد حمدى أحمد أن صرف المرحلة الرابعة بالفعل بدأ اليوم من تبدأ قيمة معاشهم من 3000 جنيه فما أزيد من تلك القيمة.

وأضاف محمد حمدي في تصريحات تليفزيونية، أنه بداية من الغد سيبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمن تخلفوا عن صرفها خلال فترات الصرف السابقة.

مراحل الصرف السابقة للمعاش:

سبق وتم صرف المعاش على ثلاثة مراحل جاءت على النحو التالي:

المرحلة الأولى: لمن يصرف معاش يقدر بنحو 1000 جنيه واستمر الصرف على مدار يومين.

المرحلة الثانية: لمن يتقاضى معاش حتى 2000 جنيه واستمر الصرف لمدة يومين.

المرحلة الثالثة: لمن يتقاضى معاش حتى 3000 جنيه واستمر صرفها لمدة يومين انتهت أمس السبت.

المرحلة الرابعة والأخيرة: لمن يتقاضى معاش يزيد عن 3000 جنيه وبدأ صرفها اليوم.

اجراءات احترازية قامت بها هيئة البريد للحيلولة دون اتاحة فرص العدوى بفيروس كورونا: