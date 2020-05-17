بشرى وتحذير للمصريين.. هل يقلل الصيف انتشار كورونا؟

بث خبراء الوبائيات بشرى للعالم أجمع والمصريين، بشأن انتشار فيروس كورونا، حيث رجحوا أن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، التي نواجهها الآن في مصر، تساهم بشكل ما في تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لكنهم حذروا أيضا من استغلال ذلك التأثير بشكل سلبي، لافتين إلى أن “الأمر يتعلق بأثر محدود، وليس بالقضاء على الوباء”.

يجب الالتزام الإجراءات الصحية في الصيف

نقل موقع قناة “سكاي نيوز” عن الخبراء قولهم، إن “الصيف مهم في حرب مواجهة كورونا، لكن الفائدة ستضيع إذا اعتقد الناس أنه بوسعهم أن يخرجوا كما شاؤوا، معتمدين على ارتفاع درجة الحرارة فقط لمواجهته”، مضيفا: “على الجميع احترام الإرشادات الصحية، مثل التباعد الاجتماعي”.

من جهته، كشف الباحث في جامعة هارفارد للطب، محمد جيلالي، عن أن ارتفاع درجة الحرارة هي “عامل ثانوي”، مشددا على ضرورة النظر إليه على هذا النحو، فهو شيء غير فارق في الحد من انتشار الوباء.

الصيف منفذ نجاة أم فخ من كورونا؟