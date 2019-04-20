بطاقة الرقم القومي طريقك لمعرفة لجنتك الإنتخابية في الإستفتاء علي الدستور/ بداية أيام الإستفتاء

يبدأ اليوم العرس المصري”الإستفتاء علي التعديلات الدستورية” في مصر، ونعرض عليكم متابعينا الكرام طريقة معرفتك للجنتك حتي تتمكنوا من الإدلاء بأصواتكم بكل سهولة، فقد أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات عن فتح موقع للإستعلام عن مقر اللجنة التي تدلي فيها برأيك وذلك بالرقم القومي، وهذا حرصاً من اللجنة العليا للإنتخابات علي المواطنين لعدم تكدسهم ولسهولة معرفتهم للجان.

وقد أكد السيد المستشار “محمود الشريف” نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات والمتحدث الرسمي بإسم الهيئة، أن جميع اللجان سيكون بها صندوقين واحد أساسي للأفراد المدرج أسمائهم باللجنة، والأخر للوافدين بحيث يسهل علي المواطنين الإدلاء بأصواتهم في أي لجنة خارج محافظاتهم.

طريقة الإستعلام عن مقر لجنة الإستفتاء

للإستعلام عن مقر لجنتك الدخول الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات هنا

أو إرسال رسالة نصية برقم البطاقة القومي علي “5151”

أو الإتصال علي “141” من أي تليفون أرضي أو موبيل

موعد الإستفتاء علي التعديلات الدستورية

أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات أن موعد الإستفتاء علي التعديلات الدستورية داخل مصر يبدء من السبت 20/4/2019 حتي الإثنين 22/4/2019.

وقد أكد المستشار “محمود الشريف” المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات، علي أن الإدلاء بالرأي في التعديلات الدستورية هو واجب وطني، ويجب علي الجميع الخروج للإستفتاء، لتكون مصر في مكانة متميزة بين الدول الأخري، وأكد علي أن من لم يشارك سيكون أهمل في حق بلده، وذكر بأن القانون أقر غرامة مقدارها 500 جنيه للمتخلف عن المشاركة، وهناك ألية لتطبيق هذه الغرامة.

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