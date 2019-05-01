غدا البدء في إصدار “بطاقة ميزة” للتحصيل الإلكتروني..تعرف على طريقة استخراجها وشحنها لسداد المستحقات الحكومية

تبدأ غدا الخميس الموافق 2 مايو 2019 عدد من البنوك المصرية في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، ويستمر ذلك لمدة ستة أشهر، ويأتي ذلك الأمر مع الإعلان عن البدء في التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه، وسوف نقوم من خلا هذا المقال بتوضيح طريقة الحصول على بطاقة ميزة.

بطاقة ميزة للتحصيل الإلكتروني

تقوم خمسة بنوك مصرية بإصدارها وهي : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي، وهي بطاقات مسبوقة الدفع ولا تحتاج إلى أن يقوم العميل بفتح حسابات بنكية، ولكنه يصل عليها ليقوم باستخدامها في سداد المدفوعات الإلكترونية.

وحتى كتابة هذه الأسطر، لا يتم استخدام بطاقة ميزة في الدفع عن طريق الإنترنت، ولكن يمكن استخدامها في سداد قيمة المشتريات عن طريق ماكينات الدفع الموجودة في المحلات والمصالح الحكومية.

ويذكر أن الحد الأقصى للسحب من هذه البطاقات هو عشرة ألاف يوميا في بنك مصر، أما البنك الأهلي فيصل إلى 20 ألف جنيه يوميا.

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طريقة الحصول على بطاقة ميزة

أولا: يتوجه المواطن إلى واحد من البنوك الخمسة المذكورة أعلاه، لتقديم طلب استخراج بطاقة ميزة الإلكترونية، وذلك عن طريق تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ويحصل عليها العميل مباشرة من البنك وهي مجانية.

ثانيا: يمكن للمواطنين الذين يزيد سنهم عن 16 عاما أن يقوموا باستخراج هذه البطاقة، ويحصل كل عميل على بطاقة واحدة فقط.

ثالثا: يتم إصدار الباقة دون طباعة اسم العميل عليها، وفي حالة رغبته في ذلك يقوم بتقديم طلب للبنك.

رابعا: يقوم البنك بإعدام البطاقات التي لم يقم صاحبها باستلامها بعد مرور ثلاثة أشهر.

خطوات شحن بطاقة ميزة

يوجد طريقتين فقط لشحن هذه البطاقات هي

أولا: عن طريق إيداع أموال عن طريق ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك.

ثانيا: عن طريق إيداع الأموال بشكل مباشر عن طريق البنك.

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