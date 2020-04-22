بعد إلغاء صلاة التراويح في المسجد الأفتاء تعلن كيفية أداءها فى المنزل

صلاة التراويح سنة نبوية ثابتة تميز بها شهر رمضان المبارك يؤديها المسلمين دائماً في صلاة جماعة في المساجد فهي سنة عن الرسول ﷺْ قيامها من السنن المؤكدة عن رسولنا الكريم سنة واجبة للرجال والنساء فهي تعتبر جزء من قيام الليل الذي وصي به الرسول الكريم ﷺْ خلال ليالي الشهر المبارك وذلك لما تبين في الحديث الشريف: (من قام رمضان إيماناً وأحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً وأتحساباً غفر له ماتقدم من ذنبه)، صلاة التراويح يمكن للشخص أن يصليها في جماعة في المسجد أو يصليها في البيت مع أهله أو بمفرده.

من الأحسن أن يصليها الرجال في المساجد والنساء من الأفضل أن تُصليها في البيت الصلاة للنساء في البيت أفضل من أن تذهب للمسجد سواء كان فرضاً أو نافلة، لكن الظروف التي يمر بها العالم حالياً سوف يؤدي الجميع صلاة التروايح في المنازل سواء كانوا رجالاً أو نساءً.

صلاة التراويح في المنزل

صلاة التروايح هي صلاة مثلها مثل أي صلاة يصليها المسلم ركعتين ركعتين ويسلم عشر ركعات وركعة وتر أحدي عشر ركعة, وردت في السنة 11 ركعة وكتاب الشيخ الألباني في كتاب القيام والتراويح أحدي عشر ركعة، الشافعية والحنابلة والحنفية قالو عددها عشرون ركعة بخلاف ركعتي الشفع والوتر وهذا الذي يتم في بلاد الحرمين.

فضل صلاة التراويح

صلاه التراويح فضلها عظيم على كل مسلم أداها الرسول ﷺْ عدد من الليالي بالمسلمين ثم بعد ذلك خاف أن تفرض هذه الصلاة عليهم فقام بأرشادهم إلى أداء هذه الصلاة في المنازل.

وزارة الأوقاف تجيب

وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي من خلال الإجتماعات التي تمت في الفترة الاخيرة بشأن صلاة التراويح في المساجد وجاء القرار النهائي بتعليق صلاة الجماعة في الفترة الحالية مع أستمرار غلق المساجد إغلاقاً تاماً للحفاظ علي صحة المواطنين وعدم صلاة التراويح في المساجد نظر للحالة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم في هذه الفترة، مع تكثيف البرامج الدينية و الدعوية من خلال البرامج التليفزيونية النافعة.