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بعد ارتفاع سعره في 2020.. أشياء يمكنك شراؤها عندك امتلاكك “50 جنيه ذهب”

بواسطة Dweny Foly
سعر الذهب اليوم بتحديث يومي سعر الذهب اليوم بتحديث يومي

شهدت أسعار الذهب خلال العام الجاري 2020، حتي اليوم الاثنين 21 ديسمبر، ارتفاعا كبيرا بنسبة 21.6 %، متأثرا بالأسعار العالمية للمعدن الثمين، خاصة مع الأزمات التي ضربت الدول والاقتصاديات العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصبح الذهب أحد وسائل الاستثمار الرابحة في عام 2020، حيث حقق الذهب أرباح كبيرة لمن يمتلكه من العام الماضي فمن كان لديه 50 جنيها من الذهب منذ نهاية العام الماضي علي سبيل المثال فقد حقق ربح خلال العام الحالي حوالي 58.8 ألف جنيه، بنسبة إجمالية لكمية الذهب تصل لـ 400 جرام من عيار 21 وبقيمة تقدر بـ 328.4 ألف جنيه.

1 أسعار الذهب اليوم
2 أنواع السلع التي يمكن شراؤها بـ 50 جنيه ذهبي

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، استقرار في الأسعار حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق المصرية 826 جنيها محققا زيادة 147 جنيها مقارنة بنهاية العام الماضي 2019، وسجل سعر جرام عيار 18 في تعاملات اليوم نحو 708، في حين سجل جرام عيار 24 نحو 944 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب في أخر التعاملات نحو 6608 جنيهات، بعد أن وصل في نهاية العام الماضي 2019، نحو 5432 جنيها.

أنواع السلع التي يمكن شراؤها بـ 50 جنيه ذهبي

بعد ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية خلال العام الحالي بواقع 1176 جنيها، عن العام الماضي هناك 6 سلع يمكن شراؤها في حالة حيازة 50 جنيها ذهبيا والتي تعادل نحو 330.4 ألف جنيه ” بعد أن حقق الجنيه أرباحا عالية العام الحالي وهي علي النحو التالي:

  • يمكن شراء شقة في مدينة فيصل بمساحة 100 متر.
  • يمكن اقتناء سيارة تويتا كورولا.
  • شراء تكاتك جديدة من 8 – 10 تكاتك.
  • يمكن شراء 16 جهازا من آيفون 12.
  • شراء وحدة واحدة من عملة بيتكوين الرقمية .
  • يمكن عند امتلاك 50 جنيه ذهب امتلاك محل بمدينة فيصل بمساحة من 30-50 مترا.
  • يمكن شراء عدد 20 لاب توب بسعر 16 ألف جنيه.
Dweny Foly
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