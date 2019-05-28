بعد اغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق | الجيش الليبي يسلم الإرهابي هشام عشماوي لمصر

أعلنت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، أن الجيش الجيش الوطني الليبي يسلم الإرهابي هشام عشماوي، إلى السلطات المصرية، جاء ذلك بعد زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

التهم الموجهة للإرهابي المصري هشام عشماوي

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعلنت إلقاء القبض على هشام عشماوي الإرهابي المصري يوم 8 أكتوبر الماضي، في عملية أمنية بمدينة درنة، وتم اتهام عشماوي بعدة تمهم منها:

الاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

الإعداد لاستهداف الكتيبة «101 حرس حدود».

استهداف مديرية أمن الدقهلية.

الهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا والذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا.

الهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات والتي راح ضحيتها 16 شهيدا.

رأس الأفعى

ويصف الخبراء الأمنيون الإرهابي المصري هشام عشماوي، بأنه رأس أفعى الإرهاب التي تنشر سمومها في مصر والعالم العربي من حولها.

إعدام هشام عشماوي

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، قضت غيابيًا بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على «كمين الفرافرة» الذي أسفر عن استشهاد 28 ضابطًا ومجندًا.