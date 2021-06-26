بعد الإعدادية.. الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي

ازداد معدل البحث في مصر، عن شروط وأوراق القبول في مدارس ثانوي التمريض العادي بعد الإعدادية ، والاختبارات التي يخضع لها الطلاب خلال الفترة الجارية، من أجل الحصول على فرصة الدخول إلى مدارس ثانوي التمريض العادي في مصر، و قبول أوراقهم.

معلومات عن مدارس ثانوي التمريض العادي

ويُمنى العديد من طلاب الإعدادية، أنفسهم بدخول مدارس ثانوي التمريض العادي في مصر، من أجل الحصول على فرصة عمل تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة، ومن المعروف أن قطاع التمريض من أهم القطاعات الذى يحظى دائمًا بوجود فرص عمل حكومية، ورواتب جيدة.

وتعد مدارس ثانوي التمريض العادي، بديلًا عن الثانوية العامة، ويعكف الطلاب للدراسة فيها مدة لا تقل عن 3 سنوات، يدرس من خلالها الطالب العديد من المواد المتنوعة، ويتم تأهيله بطريقة علمية لاقتحام المجال على أسس ثابته.

ويمكن للطلاب مدارس ثانوي التمريض، الالتحاق بإحدى كليات التمريض في الجامعات الحكومية، حيث أن خريجي مدارس ثانوي التمريض لديه فرصة أعلى مقارنة مع باقي الطلاب، مع ضرورة توفر الشروط والأحكام حتى يتم القبول في الجامعة.

شروط الالتحاق بمدارس ثانوي التمريض العادي

وحددت الجهات المعنية في مصر ، عدد من الشروط من أجل الالتحاق بمدارس ثانوي التمريض العادي على النحو التالي:,

أن يكون مجموع الطالب اجتاز تنسيق مدارس ثانوي التمريض العادي.

ألًا يقل عمر المتقدم مع بداية شهر أكتوبر 2021 عن 14 عاما.

ألًا يزيد عمر المتقدم لثانوية التمريض العادي عن 18 سنة.

مراعاة الفترة المحددة للتقديم بحيث أن يكون الطالب قد اجتاز الصف الثالث الإعدادي بعد امتحانات الترم الأول.

أن تكون مدرسة ثانوي التمريض داخل محافظة المتقدم.

أن يتمتع الطالب بحسن السير والسلوك .

اجتياز الطالب اختبارات قياس مهارات بنجاح.

تقييم الطالب في الاختبارات العلمية، وتحديد مستواه في اللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي

التقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي، يجب على طلاب الشهادة الإعدادية تقديم عددًا من الأوراق، و المستندات عند التقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي، والتي تأتي على النحو التالي: