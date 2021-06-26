Take a fresh look at your lifestyle.


بعد الإعدادية.. الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي

بواسطة عزت محمد
التمريض في مصر

ازداد معدل البحث في مصر، عن شروط وأوراق القبول في مدارس ثانوي التمريض العادي بعد الإعدادية ، والاختبارات التي يخضع لها الطلاب خلال الفترة الجارية، من أجل الحصول على فرصة الدخول إلى مدارس ثانوي التمريض العادي في مصر، و قبول أوراقهم.

1 معلومات عن مدارس ثانوي التمريض العادي
2 شروط الالتحاق بمدارس ثانوي التمريض العادي
3 الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي

معلومات عن مدارس ثانوي التمريض العادي

ويُمنى العديد من طلاب الإعدادية، أنفسهم بدخول مدارس ثانوي التمريض العادي في مصر، من أجل الحصول على فرصة عمل تساعد على متطلبات الحياة، وتقضي على البطالة، ومن المعروف أن قطاع التمريض من أهم القطاعات الذى يحظى دائمًا بوجود فرص عمل حكومية، ورواتب جيدة.

وتعد مدارس ثانوي التمريض العادي، بديلًا عن الثانوية العامة، ويعكف الطلاب للدراسة فيها مدة لا تقل عن 3 سنوات، يدرس من خلالها الطالب العديد من المواد المتنوعة، ويتم تأهيله بطريقة علمية لاقتحام المجال على أسس ثابته.

ويمكن للطلاب مدارس ثانوي التمريض، الالتحاق بإحدى كليات التمريض في الجامعات الحكومية، حيث أن خريجي مدارس ثانوي التمريض لديه فرصة أعلى مقارنة مع باقي الطلاب، مع ضرورة توفر الشروط والأحكام حتى يتم القبول في الجامعة.

شروط الالتحاق بمدارس ثانوي التمريض العادي

وحددت الجهات المعنية في مصر ، عدد من الشروط من أجل الالتحاق بمدارس ثانوي التمريض العادي على النحو التالي:,

  • أن يكون مجموع الطالب اجتاز تنسيق مدارس ثانوي التمريض العادي.
  • ألًا يقل عمر المتقدم مع بداية شهر أكتوبر 2021 عن 14 عاما.
  • ألًا يزيد عمر المتقدم لثانوية التمريض العادي عن 18 سنة.
  • مراعاة الفترة المحددة للتقديم بحيث أن يكون الطالب قد اجتاز الصف الثالث الإعدادي بعد امتحانات الترم الأول.
  • أن تكون مدرسة ثانوي التمريض داخل محافظة المتقدم.
  • أن يتمتع الطالب بحسن السير والسلوك .
  • اجتياز الطالب اختبارات قياس مهارات بنجاح.
  • تقييم الطالب في الاختبارات العلمية، وتحديد مستواه في اللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي

التقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي، يجب على طلاب الشهادة الإعدادية تقديم عددًا من الأوراق، و المستندات عند التقديم في مدارس ثانوي التمريض العادي، والتي تأتي على النحو التالي:

  • الذهاب إلى أقرب مدرسة تقع في محافظة الطالب.
  • سحب ملف التقديم من مدرسة ثانوي تمريض.
  • تقديم طلب التحاق من مدرسة ثانوي التمريض العادي.
  • يجب على ولي الأمر، والطالب ملء طلب الالتحاق .
  • تقديم صورة النجاح الأصلية للشهادة الإعدادية.
  • تقديم صورة من شهادة الميلاد.
  • إذا كان الطالب لديه بطاقة شخصية يجب تقديم صورة منها.
  • تقديم 4 صور شخصية مقاس 4 في 6.
  • تقديم صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.
  • يجب حضور الطالب الاختبارات التي يتم عقدها.
  • الانتظار حتى يتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين في مدارس ثانوي التمريض العادي.
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس الثانوية العسكرية.. شروط وأماكن التسجيل

أخبار مصر

ارتفاع أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 26 يونيو 2021

أخبار مصر

بنك فيصل الإسلامي يعلن شروط التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي

أخبار مصر

5 إجازات في يوليو.. موعد العطلات المتبقية في 2021

أخبار مصر

رابط حجز موعد الاحوال المدنية عبر ابشر 1442.. بهذه الخطوات

أخبار مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 26 يونيو 2021.. انخفاض الكتكوت وارتفاع سعر الفراخ…

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 عبر نايل سات

أخبار مصر

ساعات قليلة ويبدأ سحب مسابقة الحلم على 250 ألف دولار ورسالة تجعلك مليونيراً

أخبار مصر

رابط مسار الحج الالكتروني.. إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل والحجز

أخبار مصر

4 شروط جديدة لدخول مصر تضعها وزارة الصحة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.