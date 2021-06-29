بعد القبض على حسن راتب.. مفاجآت ومتهمين جدد قريباً في قضية عصابة الآثار

ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية صباح اليوم القبض على رجل الأعمال حسن راتب، والذي ثبت بالتحقيقات والتحريات واعترافات المتهمين بأنه مول عمليات استخراج الآثار بالمخالفة للقانون بملايين الجنيهات بلغت 50 مليون جنيه.

مفاجآت جديدة بعد القبض على حسن راتب

وبعد القبض على راتب رجل الأعمال المصري الشهير صاحب قنوات المحور والمشاريع الكبرى في سيناء، أفادت بعض المصادر المطلعة على التحقيقات وفق تقرير لفيتو، أن هناك مفاجآت كبيرة ما زالت في القضية، وسوف يتم القبض على آخرين بعد استكمال التحقيقات والتحريات اللازمة.



وأكد المصدر أنه بعد القبض على حسن راتب فهناك متهمين جدد ما زالوا في القضية، وسوف ينضمون إلى نائب العفاريت البرلماني السابق المتهم الرئيسي في قضية الآثار قريباً.

وكانت مأمورية أمنية ضبطت اليوم رجل الأعمال حسن راتب في أكتوبر، وذلك بعد أيام قليلة من القبض النائب البرماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت والمتهم الرئيسي في قضية عصابة وتجارة الآثار، والذي اعترف نجله على راتب بتمويلة التنقيب على الآثار بمبلغ 50 مليون جنيه.