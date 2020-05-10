بعد القرار الجمهوري.. تعرف على شروط وطريقة حساب العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

في نبأ سار لكل أصحاب المعاشات، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار جمهوري خاص بزيادة المعاشات، نشر في الجريدة الرسمية، يوضح مواعيد وطريقة احتساب العلاوات الخمس.

قرار جمهوري لعلاوات أصحاب المعاشات

وأوضح القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2020، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020 والخاص بزيادة المعاشات، تفاصيل الأجر المتغير عن العلاوة الخاصة بدءا من 1 يوليو 2006، وفق تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ونص القانون في مادته الأولى على أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 يوليو 2006 للمؤمن علية الذي تسري في شأنه العلاوة الخاصة، التى تم إقرارها منذ 2006 وحتى عام 2015، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي.

شروط الحصول على زيادة المعاش

وأضاف قرار رئيس الجمهورية، أن المواطنين الذي يستحقون إضافة تلك الزيادة إلى معاشتهم يجب توافر الأتي:

أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة 18 من قانون التأمين الأجتماعي.

أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوات المشار اليها.\

يشار إلى أنه من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا يوضح قواعد وأحكام زيادة المعاشات، في ضوء ضم هذة العلاوات للأجر الأساسي لحساب المعاش، وذلك من الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات الأجتماعية.