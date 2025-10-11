بعد اليونسكو.. مصر تفوز بمنصب جديد بالإجماع

فازت مصر برئاسة منظمة العمل العربية للعام الثاني علي التوالي، من خلال إجتماعات الدورة ال (111) المنعقدة في القاهرة.

وهذا يؤكد علي الدور الريادى لمصر في دعم التعاون العربي المشترك في مجالات العمل والتنمية، وهذا الفوز يعزز الحوار البناء بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال والحكومات في الوطن العربي.

إشادة عربية بالجهود المصرية

جاء اختيار مصر لهذا المنصب بإجماع الدول والأعضاء وذلك تقديراً لجهودها المتواصلة فى دعم سياسات التشغيل والتدريب المهني ومشاركته الفاعلة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بالمنطقة.

وأشاد أيضًا ممثلوا الدول العربية بقدرة مصر علي قيادة العمل العربي المشترك وهذه القيادة تمت بروح من التعاون والتكامل، وأختيار مصر للرئاستها العام الثاني دليل علي الثقة الكبيرة في رؤية مصر المتوازنة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية والتعاون الشاملة.

رؤية مستقبلية ومواصلة الإلتزام

التزام مصر بتعزيز التنمية أكده ممثل مصر ورئيس مجلس إدارة المنظة أن في المرحلة المقبلة ستشهد الدول مذيداً من التعاون بينهم وبين الأعضاء وذلك لتطوير منظومة العمل العربي بما يواكب متطلبات العصر.

وأشار ممثل مصر ورئيس المنظة إلى أن مصر ستواصل دعمها الكامل لمبادرات التشغيل العادل وتمكين المرأة وما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وسوف يعكس هذا الإنجاز استمرارية ريادة مصر في قيادة العمل العربي نحو مستقبل أفضل، ومستقبل أكثر استقراراً، ومستقبل أكثر ازدهاراً للعامل العربي وتعزيز روح الوحدة والتكامل بين الدول والعالم العربي.