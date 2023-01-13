بعد انخفاض أمس.. سعر الذهب بتعاملات اليوم الجمعة الصباحية بالصاغة

شهد الجرام من الذهب مع بدء الساعات الأولى من تعاملات اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 يناير من العام 2023 في الصاغة، استقرار سعري ملحوظ، وذلك عقب الانخفاض الذي لحق بكافة العيارات بنهاية التعاملات أمس، بقيمة وصلت إلى 20 جنيه، على الرغم من الارتفاع العالمي في أسعاره.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، إلا أن الارتفاع في سعر الذهب لم يأتي بقيم مرتفعة، وأكد الخبراء على أنه من المتوقع أن تنخفض أسعاره الفترة المقبلة على إثر الإقبال على شهادات الادخار مرتفعة العائد من بنكي مصر والأهلي، باعتبار أن الدولار واحدًا من العوامل التي تتحكم في سعر الذهب وكذلك في الإقبال عليه من قبل المواطنين.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب في الساعات الأولى من اليوم القيم التالية: