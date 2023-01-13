بعد انخفاض أمس.. سعر الذهب بتعاملات اليوم الجمعة الصباحية بالصاغة

شهد الجرام من الذهب مع بدء الساعات الأولى من تعاملات اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 يناير من العام 2023 في الصاغة، استقرار سعري ملحوظ، وذلك عقب الانخفاض الذي لحق بكافة العيارات بنهاية التعاملات أمس، بقيمة وصلت إلى 20 جنيه، على الرغم من الارتفاع العالمي في أسعاره.
وعلى الرغم من ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، إلا أن الارتفاع في سعر الذهب لم يأتي بقيم مرتفعة، وأكد الخبراء على أنه من المتوقع أن تنخفض أسعاره الفترة المقبلة على إثر الإقبال على شهادات الادخار مرتفعة العائد من بنكي مصر والأهلي، باعتبار أن الدولار واحدًا من العوامل التي تتحكم في سعر الذهب وكذلك في الإقبال عليه من قبل المواطنين.
أسعار الذهب اليوم الجمعة
سجلت أسعار الذهب في الساعات الأولى من اليوم القيم التالية:
|العيار
|السعر بالجنيه المصري
|عيار 24 ( الأكثر تداولًا في الخليج)
|وصل سعر البيع إلى 2,069 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 2,114.
|عيار 22
|وصل سعر البيع إلى 1,896 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 1,938 جنيه.
|عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر)
|وصل سعر البيع إلى 1,810 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 1,850 جنيه.
|عيار 18 (الأكثر تداولًا في وجه بحري)
|وصل سعر البيع إلى 1,551 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 1,586 جنيه.
|عيار 14
|وصل سعر البيع إلى 1,207 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 1,233 جنيه.
|عيار 12
|وصل سعر البيع إلى 1,034 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 1,057 جنيه.
|الأونصة
|وصل سعر البيع إلى 64,333 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 65,754 جنيه.
|الجنيه الذهب
|وصل سعر البيع إلى 14,480 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 14,800 جنيه.
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كيلو الذهب
|وصل سعر البيع إلى 2,068,571 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 2,114,286 جنيه.