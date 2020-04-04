بعد تجاوز الـ1000 حالة إصابة بفيروس كورونا .. هل وصلت المرحلة الثالثة لانتشار كورونا والتي تخشاها مصر ؟

منذ أيام حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من الوصول إلى المرحلة الثالثة لانتشار كورونا في مصر، حيث شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بالفيروس المستجد ، وتجاوز عدد الغصابات الت1000 حالة ،مما أثار المخاوف لدى المواطنين من إحتمالية الدخول في هذه المرحلة ، التي يتساءل الكثيرون عن ماهيتها وما هي الإجراءات التي تُتخذ لمكافحة الفيروس خلالها .

المرحلة الثالثة لانتشار كورونا

ماذا تعني المرحلة الثالثة لانتشار فيروس كورونا المستجد؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة ، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الخميس الماضي، أوضح أن المرحلة الثالثة لانتشار الفيروس تعني استفحال وانتشار الفيروس بشكل كبير وغير متوقع في الدولة ووصف هذا الوضع بالخطير، ومن جهته أسامة هيكل وزير الإعلام أوضح العوامل المؤدية للوصول إلى المرحلة الثالثة لانتشار فيروس كوفيد – 19، والتي تتمثل بغياب وعي المواطن وقال في تصريحات صحفية : أنه “على الرغم من كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، إلا أن تحرك المواطنين بشكل عادي مع عدم اهتمامهم بالنظافة الشخصية، سيؤدي إلى انتشار الفيروس، وبالتالي زيادة فرص الدخول إلى المرحلة الثالثة”.

هل دخلت مصر المرحلة الثالثة بعد تسجيل 1000 حالة إصابة بكورونا؟

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، المستشار نادر سعدـ أوضح أن تسجيل 1000 حالة إصابة بالفيروس المستجد لم يعد المعيار في الوصول إلى المرحلة الثالثة لانتشاره، وقال في برنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد موضحًا: أن “الوصول إلى 1000 حالة كان سيتسبب في دخول مصر للمرحلة الثالثة، في حالة إذا تم تسجيل هذا الرقم في أربعة أيام فقط، وهو ما لم يحدث”، وأضاف: أن “مصر ستسجل الألف حالة في الأسبوع الحالي الذي يمثل الأسبوع الثامن”.

وأما معيار دخول مصر المرحلة الثالثة من تفشي الفيروس حسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، هو “معدل الزيادة في الإصابات اليومية، بمعنى أنه لو استمرت مصر خلال هذا الأسبوع في تسجيل أعداد إصابات يومية متوقعة، في حدود الـ100 حالة، فلن يكون هناك خوف من دخول المرحلة الثالثة، أما إذا تضاعفت الإصابات اليومية فسيكون هناك كلام آخر”.

ما هي الإجراءات الإحترازية حال الوصول المرحلة الثالثة ؟

المتحدث باسم رئيس الوزراء أوضح أنه تكمن الخطورة في وصول البلاد إلى المرحلة الثالثة من تفشي الفيروس ، في تزايد عدد الإصابات بشكل كبير وبصورة تعجز الدولة فيها عن تعقب المخالطين أو السيطرة عليهم، وأضاف أنه “في حالة تسجيل 300 حالة يوميًا، على سبيل المثال، سيكون مطلوب تعقب 3000 مخالط على الأقل، وهو أمر من الصعب القيام به بشكل يومي”.

وفي حال الوصول إلى المرحلة الثالثة المشار إليها يُتوقع أن تشمل الإجراءات الإحترازية أن تلجأ الدولة إلى إجراءات أكثر صرامة وشدة مما هو متبع حاليًا، لتقليل حركة المواطنين، وذلك عن طريق فرض حظر تجوال شامل، ومنع التنقل بين المحافظات، وفقًا لوزير الإعلام أسامة هيكل.

ويجدر الذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد طمئن المواطنين خلال المؤتمر الصحفي الخميس الماضي وأوضح أن مصر الآن تمر في المرحلة المتوسطة أو الثانية وما زالت بعيدة عن المرحلة الثالثة لانتشار فيروس كوفيد – 19 المستجد.