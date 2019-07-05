بعد تطبيق الحكومة قرار “رفع أسعار البنزين والوقود”| قائمة أسعار البنزين والوقود الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطبيق الحكومة المصرية قرار رفع أسعار البنزين والوقود في مصر، بعد أن أصدر مجلس الوزارء موافقته على تطبيق القرار اعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وكان الجهات الرسمية قد نفت ما تردد خلال الأيام الماضية حول قرار رفع أسعار البنزين مما أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري.

أسعار البنزين والوقود بعد تطبيق قرار الزيادة:

وقد أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية بيان رسمي وضحت من خلال الزيادة، مشيرة أن بدء تطبيق قرار رفع أسعار البنزين والوقود اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حيث ستكون الزيادة على الأسعار كالتالي:

سعر البنزين 95: بقيمة 9 جنيهات.

سعر البنزين 92: بقيمة 8 جنيهات.

سعر البنزين 80: بقيمة 6.75 جنيه.

سعر السولار: 6.75 جنيه.

سعر المازوت: 4500 جنيه.

سعر أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيه.

وقد جاء قرار رفع أسعار البنزين في سياق اتخاذ الحكومة المصرية قراراتها لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى لسنها من أجل تطوير الاقتصاد المصري، بما يضمن إيصال الدعم للفئات المتسحقة وزيادة إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية.