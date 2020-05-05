بعد تقسيمها ل 4 أيام حسب الجهة .. تعرف على جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الجاري بجميع الوزرات والهيئات الحكومية، حيث قد أعلن محمد معيط وزير المالية في بيان يوم الجمعة الماضي عن تقديم مواعيد صرف المرتبات كما أن الوزارة قامت بتطبيق نفس نظام الصرف الذي تم تطبيقه الشهر الماضي عن طريق صرف المرتبات على أيام متفرقة (4 أيام ) .

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الجاري

أعلن الوزير محمد معيط عن تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الحالي بحيث يبدأ صرف مرتبات الموظفين إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 18 مايو بدلاً من يوم السبت الموافق 23 مايو، وسيتم تقسيم صرف المرتبات على الهيئات والممؤسسات الحكومية على مدار أربعة أيام بدءاً من 18 وحتى 21 مايو، وسيتم إتاحة المرتب في ماكينات الصراف الآلي كلُ حسب موعده .

جداول صرف مرتبات شهر مايو بالوزارات والهيئات الحكومية

نشرت وزارة المالية جداول صرف مرتبات شهر مايو الجاري بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، على صفحتها على “فيسبوك” ، وذلك بعد تقديمها مواعيد الصرف هذا الشهر ، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو .

كما طالب محمد معيط الجهات الإدارية بضرورة إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف مما يساعد في تخفيف الزحام والضغط على ماكينات الصراف الآلي، لمنع التزاحم والتجمعات التي تسعى الدولة بشتى الطرق من المحافظة على منع التجمعات لمنع إنتقال العدوى خاصةً مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد .