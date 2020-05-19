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بعد حظر التجول.. مجلس الوزراء يكشف طبيعة عمل المطاعم خلال إجازة العيد

بواسطة خالد الديب
بعد حظر التجول.. مجلس الوزراء يكشف طبيعة عمل المطاعم خلال إجازة العيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء المصري، حزمة من الإجراءات الاحترازية المناسبة لطبيعة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك في ظل الحظر المفروض بسبب الحد من انتشار “كورونا” حيث شدّد المجلس على أن العمل سيكون مقتصرًا على المطاعم والمحال المنشآت ووحدات الطعام المتنقّلة ومحال الحلويات، وذلك اعتبارًا من الأحد 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو 2020.

الخدمة ستكون مقتصرة على “التيك أواي”

وبالنسبة لطبيعة العمل في المطاعم، أوضح المجلس أن الخدمة ستكون مقتصرة فقط على “التيك أواي” على أن يكون ذلك خارج الساعات المقرّرة لحظر التجوال، وتشمل خدمات التوصيل إلى المنازل على مدار اليوم، مطالبًا بضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والصحيّة المقرّرة من قبل وزارة الصحّة المصرية ومنظّمة الصحّة العالمية.

وبخصوص المحال الحرفية والتجارية، أوضحت الحكومة أن تلك المحال بما فيها الخاصة ببيع السلع وتقديم الخدمات، ستغلق أبوابها أمام الجمهور على مدار اليوم خلال مدة الحظر المفروضة خلال أيام العيد.

وتعيش مصر شأنها كمعظم دول العالم، حالة من التأهب والاستعداد التام خوفًا من انتشار وباء “كورونا” على نطاق واسع بين المواطنين، وتعمل على الحد منه خصوصًا بعد تخطّي إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد حاجز الـ 10 آلاف إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات بوباء “كورونا” في البلاد 12.764 إصابة، تعافى منهم 3440 شخص، بينما بلغ عدد ضحايا الوباء 645 حالة، في وتيرة يوميّة متصاعدة لعدد الإصابات التي يبلغ متوسّطها خلال الوقت الحالي 500 حالة جديدة يوميّة.

خالد الديب

كاتب حُر، أعشق السير وسط العامة وأختار موضوعاتي بدقّة.

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