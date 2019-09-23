بعد خدعة محمود السيسي.. سما المصري تعرض الزواج على عمرو أديب.. وتعتذر لـ«لميس الحديدي»

خدعة محمود السيسي.. أطلق الكثيرون أمس الكثير من المزاحات والنكات حول استضافة الإعلامي عمرو أديب للدكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي والذي تشابه اسمه مع نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يحل ضيفا بصفته العضو المنتدب عن صيدليات (19011) في حلقة مثيرة وخاصة في برنامج «حكاية» والذي اعتقدت قنوات الجماعة الإرهابية أن نجل الرئيس هو الضيف قبل أن يتحققوا من الأمر كعادتهم.







سما المصري تعرض الزواج على عمر أديب

ونشرت سما المصري قبل قليل منشورا لها عبر تطبيق الصور الأكثر انتشارا «إنستجرام» صورة للإعلامي عمرو أديب ومعه الدكتور محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، والشهير بـ«محمود السيسي»، وعلقت عليه كعادة بشيء من المزاح طالبة الزواج من عمرو أديب.







سما: عمرو أديب يضرب الإخوان قفا لوووز

وصفت سما المصري خدعة عمرو أديب باستضافته الدكتور محمود السيسي دون الإفصاح عن تفاصيل هويته ومجرد التنويه عنه بالاسم فقط بالفقا الذي تناولته الإخوان قائلة: «بصراحه عمرو اديب امبارح علم علي قفا الإخوان حته دين قفا لووووز».

اقرأ أيضا:

تفاصيل مرض هنا الزاهد المفاجئ.. أحمد فهمي: قد تحتاج لجراحة.. و”زكريا”: خرجت

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2019 وطرق السداد وخطوات الاستعلام

سما: عمرو أديب قال للخرفان خد ياض .. لا خلاص روح ياض

وأكملت سما المصري في المنشور الذي عرضت فيه الزواج من عمر أديب أن تشابه الأسماء الذي كان بين الدكتور محمود السيسي ونجل الرئيس كأن عمرو أديب قال للخرفان خد ياض ، لا خلاص روح ياض، واصفة الخدعة بـ«حرقاااان».







سما المصري تعتذر لـ«لميس الحديد»

واختتمت سما المصري منشورها بـطلب الزواج من عمرو أديب والاعتذار لزوجته الإعلامية لميس الحديدي قائلة لها:

“بصراحه جوزك جاب جول في الإخوان من نص الملعب وعاجبني جدا الجول دا بصراحه احنا اتكيفنا…. بووووم”.