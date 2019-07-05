بعد رفع أسعار الوقود| تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات من القاهرة إلى جميع المحافظات

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن التعريفة الجديدة للتنقل بين المحافظات من محافظة القاهرة، وذلك بعد الإعلان الرسمي لارتفاع أسعار المنتجات البترولية بداية من الجمعة الموافق 5/7/2019، وشدد محافظ القاهرة على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة بضرورة الالتزام بالنشرة الجديدة ووضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح في جميع المواقف، وشدد على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لضمان عدم تعرضهم للعقوبة وسحب الرخصة الخاصة بهم.

أسعار التعريفة الجديدة

نقدم لكم في هذا المقال التعريفة الجديدة للأجرة للتنقل من محافظة القاهرة إلى جميع محافظات الوجه البحري والقبلي، وجميع المحافظات التي تنطلق رحلتها من القاهرة، وبلغت الزيادة الجديدة في التعريفة التي تم دراستها بشكل سليم أن تكون الزيادة بنسبة 15% أي أن الأجرة للتنقل بين محافظة القاهرة وأي محافظة أخرى تزيد بهذه النسبة فقط وعلى سبيل المثال إذا كانت الأجرة المقررة للتنقل بين القاهرة والإسماعيلية 20 جنيهاً فتصبح التعريفة الجديدة 23 جنيهاً، وهكذا على جميع المحافظات.

بيان بأسعار الأجرة بين المحافظات

إليكم تقرير بالأسعار الجديدة للأجرة للتنقل بين المحافظات والتي تم اعتمادها رسمياً، وعلى الجميع الالتزام بالأسعار الجديدة للأجرة والامتثال للزيادة بعد رفع اسعار الوقود.

تنبيه هام

يجب الالتزام بالتعريفة الجديدة من سائقي المركبات وضرورة وضع التعريفة الجديدة بالخط العريض ليعرف الجميع الأسعار الجديدة للتنقل بين المحافظات، كما أعلنت عنها قيادات وأعضاء الجهاز التنفيذي.