بعد زيادتها الى 25 الف جنيه.. نقابة المعلمين تبدء صرف الميزة التأمينية للأعضاء

أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، خلف الزناتي بأنه تم رفع قيمة الميزة التأمينية للمعلمين وذلك حسب ما أشار اليه تقرير الخبير الأكتواري، حيث تم رفع القيمة من 22770 جنيهًا إلى 25 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1/1/ 2020 لبلوغهم سن المعاش القانوني أو العجز الكلي أو في حالة الوفاة .

صرف الميزة التأمينية بعد زيادتها إلى 25 ألف جنيه

الجدير بالذكر أن زيادة الميزة التأمينية لأعضاء نقابة المعلمين من 22770 الى 25 الف جينيه ليست الاولى منذ تولي خلف الزناتي منصب نقيب المعلمين، حيث أنه قد تم رفع الميزة التأمينية 10 آلاف جنيه في خلال الستة سنوات التي تولى فيها منصبة .

كما أعلن الزناتي في بيان اليوم الأربعاء عن بدء صرف المبلغ الجديد ل1500 عضو حتى الآن، وأشار الى دور المجلس الحالي وتوليه المسؤولية وإستحقاقه لها حيث يسعى دائماً لخدمة أعضائه من المعلمين وأسرهم، كما انه قد قدم الكثير لأعضائه، منها أنه تم زيادة قيمة القرض الحسن الذي يتم تسديده على 60 شهراً بدون فوائد من 5 الى 15 ألف جنيه وكذلك الميزة التأمينية للمتوفي في حادث وقيمتها 30 الف جنيه مضافة الى قيمة الميزة التأمينية، كذلك تم إضافة ميزة جديدة بمبلغ 20 الف لأصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية من المعلمين المشتركين في النقابة .