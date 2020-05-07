بعد ساعتين من إطلاق النار.. القبض على أخطر مجرم في قنا

أعلنت السلطات الأمنية داخل محافظة قنا عن قبضها على أخطر العناصر الإجرامية الموجودة بالمحافظة غرب المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية بعد تكثيف البحث عليه وفي النهاية توصلوا إليه بعد إطلاق النيران من جانب الطرفين انتهى بالقبض على المجرم ووضعه في السجن حاليا، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل القبض عليه.

تفاصيل القبض على أخطر مجرم موجود في محافظة قنا

وبدأت القصة بأن تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن محافظة قنا إخطار بضبط المدعو شعبان “أ” والذي يعتبر مسجل خطر بعدما اتهم في العديد من القضايا المختلفة والتي وصل عددها إلى 12 قضية مختلفة ما بين جنح وجنايات، وهو ما جعله واحد من أخطر المجرمين الموجودين على مستوى المحافظة بأكملها.

ومن أبرز التهم التي وُجهت للمتهم الذي يعد أخطر مجرم في قنا هو حيازة سلاح بدون ترخيص، ومواجهة سلطات، وسرقات بالإكراه وغيرها العديد من التهم المختلفة التي وُجهت له والتي كثفت بسببها قوات الأمن جهودها من أجل القبض عليه وحماية المواطنين من جرائمه العديدة والمختلفة.

ووفقا للتحريات التي جاءت لمباحث محافظة قنا أن المجرم كان يختبئ في أحد المنازل المجاورة للمزارع ونجحت القوات في الوصول للمنزل وإطلاق النار عليه وتم الوصول إليه والقبض عليه بعد تبادل نيران استمر لمدة ساعتين بينهما وتم القبض عليهما في النهاية ومعهما 6 أسلحة و180 طلقة مع وعدد من الدولارات الحقيقية والمزورة ودراجتين مسروقتين.