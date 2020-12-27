بعد ظهورها في كثير من الدول.. أعراض سلالة كورونا الجديدة

تسيطر علي دول العالم أجمع، حالة من القلق والفوضي بعد ظهور واكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا المستجد VUI – 202012/01 في المملكة المتحدة والذي يعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال والانتشار من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

ونصحت صحيفة إكسبريس البريطانية، المواطنين بالعزل التام عند اكتشاف الأعراض وقالت أنه هام أكثر من أي وقت مضي للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة، أنه حتي اللحظة لا توجد أي معلومات كافية علي السلالة الجديدة من الفيروس ولا يمكن القول أن يسبب مرضا أكثر حدة أو معدل وفيات أعلي من السلالة القديمة ولكن في جميع الأحوال الاستجابة للأعراض يمكن أن تساعد في إبطاء الفيروس.

أعراض السلالة الجديدة لكورونا

هناك عدة أعراض للسلالة والنوع الجديد المكتشف لكورونا، حيث أنه أقوي من كوفيد 19 المعروف للعالم فبجانب الأعراض الكلاسيكية المعروفة مثل الحمي والسعال المستمر وفقدان التذوق والسم هناك أعراض أخري.

وأوضح باحثون طبقوا COVID Symptom Study، أن واحد من كل 5 أشخاص لم يكن لديه هذه الأعراض من قبل، علي الرغم من أن التطبيق قد سجل أكثر من 20 عرضا متعلقا بالفيروس والأعراض الجديدة علي النحو التالي:

الشعور بصداع في الرأس.

إعياء شديد وفقدان الشهية.

الشعور بالآم حادة في العضلات.

إسهال وارتباك “هذيان”

ظهور طفح جلدي علي الجسم.

أعزل نفسك علي الفور

ونصح الباحثون والخبراء الأفراد بضرور عزل الذاتي علي الفور في حالة ظهور الأعراض سابقة الذكر لأنها في الغالب تشير لإصابة كورونا التي لا تحتاج إلي مخاطرة ويجب إجراء اختبار كورونا في أقرب وقت ممكن حتي لا تكون سببا في عدوي أفراد آخرين، وتعد حاسة الشم والتذوق علي الأخص أحد الأعراض المبكرة الرئيسية للإصابة بكورونا وهو الأفضل في المؤشرات.

وطرح الباحثون طريقة بسيطة لاختبار فيروس كورونا يمكن أدائه في المنزل وهو عبار أخذ شم جيد لشئ قوي الرائحة يوميا مثل الشموع المعطرة أو الصابون أو القهوة ومعرفة مدي تعرفك علي هذه الرائحة من عدمه وفي حالة عدم التعرف وظهور أعراض مصاحبة فهذا مؤشر علي الإصابة بكورونا.

عدم استقبال الضيوف والزوار

ووجه الباحثون والخبراء نصائح للأفراد بضرورة العزل الذاتي في حالة ظهور الأعراض بالإضافة إلي إجراء اختبار التحقق من إصابة كورونا في أسرع وقت، والأبقاء علي الأشخاص في المنزل وعدم استقبال أي ضيوف حتي الحصول علي نتيجة الاختبار، وخضوع جميع الموجودين في المنزل للاختبار.