بعد محافظ الدقهلية.. عزل وزير الري 14 يوما بسبب كورونا

بعد استقباله الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي ثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في بيان رسمي، صدر بالساعات الأولى اليوم الأربعاء، التزامه بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين كاملين، كإجراء احترازي بسبب الفيروس.

تفاصيل اجتماع وزير الري ومحافظ الدقهلية

كشف وزير الري عن التفاصيل الكاملة لاجتماعه مع محافظ الدقهلية، قبل معرفة إصابته بكورونا، مشيرا إلى أنه استقبل الدكتور أيمن مختار، في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.​ وقال الوزير في وقت سابق:

أنا بصحة جيدة ولا أشعر بأي أعراض مرضية.

اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار الفيروس، خلال لقاء المحافظ.

الإجراءات الوقائية شملت ارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على المسافات والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

عزل محافظ الدقهلية في استراحة المنصورة

علم محافظ الدقهلية، بإصابته بفيروس كورونا المستجد، صباح الإثنين الماضي، بعدما وصلته نتائج التحاليل الخاصة به، ليغادر مكتبة فورًا إلى مستشفى المنصورة الدولي، قبل أن تقرر وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عزله داخل الاستراحة الخاصة بالمحافظ بمدينة المنصورة، تحت إشراف طبي كامل.

وأوضحت الوزارة، أن الآشعات والتحاليل أكدت استقرار حالة المحافظ الصحية، مشيرة إلى أنه ليس بحاجة لأجهزة التنفس الصناعي، بينما يجب الاكتفاء بخضوعه لبروتوكول العلاج المستخدم في تلك الحالة.