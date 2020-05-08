بعد مرور 15 يوما من شهر رمضان.. تعرف على دعاء ختم القرآن الكريم

دعاء ختم القرآن واحد من أكثر ما يبحث عنه قطاع كبير من المدونين والمسلمين على محركات البحث ومواقع التواصل المختلفة في الوقت الحالي، خاصة أن قطاع كبير من المسلمين يعزم على ختم القرآن خلال شهر رمضان الكريم الذي يعتبر واحد من أكثر الشهور طاعة وعبادة من قبل المسلمين إلى الله.
ويسعى قطاع كبير من المسلمين إلى التوبة والمغفرة من ذنوبهم في ذلك الشهر الكريم الذي يُعرف عنه أنه شهر عبادة وتوبة، فيشرع المسلمون في طاعة الله بالعديد من الطرق المختلفة بالصلاة والصيام والأذكار وزكاة الفطر وأيضا ختم القرآن الكريم، كما نظم عدد من المدونين على مواقع التواصل المختلفة دعوات ومبادرات من أجل ختم القرآن الكريم أكثر من مرة بطرق سهلة وبسيطة.
تعرف على دعاء ختم القرآن الكريم
ونقدم لكم من خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” دعاء ختم القرآن حرصا من جانبنا على نشر كل ما يبحث عنه المسلمون على مواقع التواصل ومحركات البحث المختلفة، فيمكنكم التعرف على دعاء ختم القرآن من خلال هذا المقال الآتي، وإليكم الدعاء:
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اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه .
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اللهم إنى أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح .
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اللهم إنى أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنى وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة .
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اللهم أحسن عاقبتنا فى الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة .
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اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .
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اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.