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بعد مطالبات الشعب المصري.. قرار جديد من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

بواسطة عبدالرحمن خالد
التراويح صلاة التراويح في رمضان

اتخذت وزارة الأوقاف المصرية برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة قرارا هاما بشأن صلاة التراويح وصلاة العشاء بشكل يومي في ظل المطالبات العديدة من قبل أبناء الشعب المصري بإقامة صلاة التراويح خاصة أنها واحدة من الطقوس الدينية الهامة الخاصة بشهر رمضان والتي اعتاد عليها الشعب أن يقوم بها بشكل يومي خلال الشهر الكريم.

إذاعة صلاة التراويح

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية خلال بيان لها اليوم أنها ستقوم بإذاعة كلا من صلاة التراويح وصلاة العشاء بشكل يومي من خلال الإذاعة المصرية الخاصة بالقرآن الكريم من مسجد عمرو بن العاص مع اختيار قارئ معتمد يقوم بإذاعتها مع ضرورة التشديد بعدم وجود مكبرات في المساجد أو فتح المساجد أمام المصلين حرصا من الوزارة على الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

التراويح
بث صلاة التراويح

وجا نص البيان الخاص بوزارة الأوقاف كالتالي: “مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفي ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التي قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين لهذه الضوابط التي تتخذها الوزارة بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا- قررت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع الإذاعة وتحديدًا إذاعة القرآن الكريم ووزارة الاتصالات ممثلة في المصرية للاتصالات، قررت بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيًا يوميًا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به”.

وقدمت وزارة الاوقاف الشكر لكل من وزارة الاتصالات وإذاعة القرآن الكريم على التعاون معهم من أجل بث صلاة التراويح من خلال الإذاعة مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات.

عبدالرحمن خالد
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