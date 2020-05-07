بقيمة 2.7 مليار دولار.. مصر تستعد للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

صرحت وكالة بلومبرج الأمريكية عن موقف مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعى جمهورية مصر العربية للحصول على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتوقعت مصر تأمين موافقة نهائية على القرض في إطار تسهيل التويل السريع من الصندوق الأسبوع المقبل، حسب ما أشار اليه مصدر خاص .

إستعداد صندوق النقد للموافقة على قرض لمصر بقيمة 2.7 مليار دولار

الجدير بالذكر أن مصر قامت بالتقديم للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي من خلال إتفاق إحتياطي يسمى أداة التمويل السريع، وذلك لحماية إقتصادها من الإنهيار والذي يعتبر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وسط تداعيات فيروس كورونا المستجد على العالم كله، كما صرحت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد فى مصر لوكالة بلومبرج الأمريكية أن الفريق المختص داخل الصندوق يقوم بعمل المناقشات ويناقش المتغيرات مع السلطات ومن المتوقع تقديم الطلب الى مجلس إدراة الصندوق يوم 11 مايو المقبل بدون توقع التمويل الذي سيتم إعتماده .

ماهو الإتفاق الإحتياطي ؟

يعتبر الإتفاق الإحتياطي خطوة إستباقية لما سيحدث في الإقتصاد وتستمر لمده عام تقترن ببرنامج إصدار سندات سيادية لسد أى ثغرات مستقبلية فى حساب مصر الجارى، وفقا للمسئول، حيث أن الوباء الذي سيطر على العالم كله أدى الى ضغوط على بعض المصادر الرئيسية للعملات الاجنبية مثل السياحة وعائدات قناه السويس والتحويلات الخارجية وسيؤدي هذا القرض الى التغطية على هذه الفجوة بشكل كبير .