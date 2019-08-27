بلاغ عاجل ضد صيدليات 19011.. بعد شطب العزبي ورشدي (صورة)

بلاغ ضد صيدليات 19011 | تقدم المحامي أحمد مهران ببلاغ عاجل ورسمي ضد سلسلة صيدليات 19011 المنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية، ويحمل البلاغ رقم 11323، يفيد البلاغ أن صيدليات 19011 تم إنشاؤها مخالفة لقانون نقابة الصيادلة، بناء على تأكيد رسمي من وكيل الصيادلة.

مخالفات صيدليات 19011

وذكر مهران في بلاغه أن وكيل الصيادلة أكد أن صيدليات 19011 غير معلوم صاحبها ومالكها الحقيقي، وأنها أنشئت بالمخالفة لقانون نقابة الصيادلة، ويعد ذلك مخالفة صريحة لآداب وقواعد العمل المهنية وممارسة العمل الطبي.

شطب صيدليات العزبي ورشدي

ويذكر أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة متمثلة في نقابة الصيادلة بالقاهرة أخطرب أنه تم شطب الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي والدكتور حاتم رشدي صاحب ومالك صيدليات رشدي، المنتشرة في محافظات جمهورية مصر العريبة من سجلات الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

حكم بإيقاف صيدليات العزبي ورشدي

ويحمل خطاب العلاج الحر شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة التابعة لوزارة الصحة، وصدور قرار بإيقاف الصيادلات التابعة له، وذلك بناء على الحكم الصادر رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام في الاستئناف.

ويذكر أنه تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من السجلات التابعة لنقابة الصادلة وإيقاف الصدليات الدارجة تحت اسمه بناء على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.