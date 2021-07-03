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بلاغ للنائب العام ضد الشيخ محمد حسان بسبب فتوى مثيرة الجدل

بواسطة سمير زيادة
بلاغ للنائب العام ضد الشيخ محمد حسان بسبب فتوى مثيرة الجدل بلاغ للنائب العام ضد الشيخ محمد حسان بسبب فتوى مثيرة الجدل

الشيخ محمد حسان وبسبب فتوى أصدرها عبر برنامج تلفزيوني في معرض الرد على سؤال حول التنقيب عن الآثار، تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام المصري ونيابة أمن الدولة العليا ضده، مطالبًا بمعاقبته بعد إصدار الأمر بالتحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد فتواه التي تتضمن “بالحق في التنقيب عن الآثار وتملكها وبعدم حق الدولة سلب المواطن هذا الحق”.

1 محمد حسان
2 الفتوى المثيرة للجدل
3 فتوى الشيخ محمد حسان تبيح الفعل المجرم

محمد حسان

بلاغ للنائب العام ضد الشيخ محمد حسان بسبب فتوى مثيرة الجدل
بلاغ للنائب العام ضد الشيخ محمد حسان بسبب فتوى مثيرة الجدل

الفتوى المثيرة للجدل

وتضمن البلاغ المقدم من قبل المحامي صبري أن الشيخ  محمد حسان وعبر ظهوره في برنامج تلفزيوني أفتى في إجابته على سؤال يتعلق بالتنقيب عن الآثار وبيعها بقوله: ” إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهي حلال لك وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق فهي ملكك”.

وتابع صبري في بلاغه للنائب العام بالقول: “هذا القول أباح بالعديد من الأشخاص ضعاف النفوس أن يتخذوا تلك الفتوى في التنقيب عن الأثار واستخراجها وبيعها لصالحهم متناسين أن تلك الأثار هي ملك للدولة وأنها لها حق التصرف فيها وأن بتلك الفتوى قد أباح تلك الجريمة وشرعها في صورة فتوى فما من هؤلاء الأشخاص الذين يتخذون من خلف الدين ستارا لخدمة مصالحهم الشخصية وخدمة أشخاص آخرين وأن العديد من ضعاف الأنفس الذين يهون خلف تلك الفتاوى”.

وأضاف صبري في بلاغه بالقول: “فلو تم القبض على أحد منهم بتهمة التنقيب عن الأثار واستخراجها لقال إن الشيخ قد أباح ذلك في فتواه”.

فتوى الشيخ محمد حسان تبيح الفعل المجرم

وأشار النحامي صبري في بلاغه إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي تتهاون في أمر التنقيب عن الآثار، ويتم القبض عليهم وهم من كبار الشخصيات في الدولة بتهمة التنقيب عن الأثار وبيعها والأكثر من ذلك أن بتلك الفتوى التي تبيح ذلك الفعل المجرم.

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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