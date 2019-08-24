بلاغ لنيابة العامة ضد ريهام سعيد من نقابة الإعلاميين

يبدو أن الإعلامية ريهام سعيد تتربع علي عرش الإعلاميين الأكثر جدلا في الفتره الأخيرة، حيث بعد تصريحتها الاخيرة من خلال برنامجها صبايا الخير، الذي يعرض علي شاشة قناة الحياة، عن السمنة والأشخاص المصابين بها بشكل وصل إلي حد التنمر ، قد أثار ضجة واسعة وغضب كبير لدي رواد السوشيال ميديا وبعض الإعلاميين .

تفاصيل الحقلة التي تسببت في إيقاف ريهام سعيد

ذكرت الإعلامية ريهام سعيد في الحلقة الاخيرة من صبايا الخير، في سياق حلقتها عن السمنة بعض العبارات الغير لائقة عن الأشخاص الذين لديهم مرض السمنة، وقالت “الناس التخينة تعتبر شبة ميتة، وهي عبئ علي اهلهم، وعلي جميع من حولهم، وهم عبئ علي الدولة والمجتمع بالكامل، وشكلهم بسمنتهم شي بيشوة المنظر العام “

قرار إيقاف برنامج صبايا الخير