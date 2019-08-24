بلاغ لنيابة العامة ضد ريهام سعيد من نقابة الإعلاميين

يبدو أن الإعلامية ريهام سعيد تتربع علي عرش الإعلاميين جدلا في الفتره حيث بعد من خلال برنامجها صبايا الخير، الذي يعرض شاشة قناة الحياة، عن السمنة المصابين بها بشكل وصل حد ، قد أثار ضجة وغضب كبير السوشيال ميديا وبعض .
تفاصيل الحقلة التي تسببت في إيقاف ريهام سعيد
ذكرت ريهام سعيد في الحلقة من صبايا الخير، في سياق حلقتها عن السمنة بعض العبارات الغير لائقة عن الذين لديهم مرض السمنة، وقالت “الناس التخينة تعتبر شبة ميتة، وهي جميع من حولهم، وهم الدولة والمجتمع بالكامل، وشكلهم شي المنظر العام “
قرار إيقاف برنامج صبايا الخير
ومن جانب ذكر مجلس نقابة الإعلاميين،أن الحلقة الأخيرة التي تحدث فيها ريهام سعيد جاء في محتواها إهانة كبيرة للسيدة المصرية ، وتجاوزات خطيرة جدا،وقرر علي الفور عقد طارئ في الحلقة الاخيرة، للوقوف إتخاذ قرار مناسب، وأعلن أمس الجمعة أن بعد البحث والتحقيق، تبين أن ريهام سعيد ليس لديها تصريح المهنة من النقابة، مجلس النقابة قرار النيابة العامة عن الإعلامية ريهام سعيد، لمخالفتها قوانين وقواعد قيد نقابة الإعلاميين، وإبلاغ قناة الحياة بوقف البرنامج لحين إنتهاء التحقيق من جانب النيابة العامة، ومنذ ساعات قليلة أصدرت مجموعة قنوات تلفزيون الحياة بيان بشأن برنامج صبايا الخير، يتضمن حرص قناة الحياة والذوق العام، ولذلك قررت شبكة الحياة إيقاف برنامج صبايا الخير والمذيعة ريهام سعيد لحين إنتهاء التحقيق من جانب نقابة الإعلاميين.
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