بلدية الكويت حجز مواعيد.. الرابط والخطوات المطلوبة

رابط حجز موعد بلدية الكويت https://eservices2.baladia.gov.kw، خدمة رقمية تمكن المواطنين والمقيمن من اصدار حجز مسبق لزيارة فروع البلدية في جميع محافظات ومدن الكويت، وتجعل بلدية الكويت الوصول الى الخدمات الالكترونية المتعددة على موقعها بشكل يخدم التحول الرقمي وتمكين المستفيد من تحديد الفرع البلدي واختيار موعد جديد لزيارته مصطحباً معه رقم الحجز لإظهاره للمسؤول.

رابط حجز موعد بلدية الكويت

من الصفحة الرئيسية على موقع بلدية الكويت يقوم المستخدم بملئ نموذج الاستمارة بإدخال بياناته الشخصية،

يقوم أولاً بإدخال الرقم المدني، الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، تحديد الجهة البلدية، الإدارة التي يريد أنجاز مصالحه فيها، ثم الضغط على إختيار موعد

ستظهر المواعيد المتاحة لقسم بلدية الكويت بالمحافظة التي اخترتها- اختر تاريخ اليوم المناسب لك، والوقت.

ثم اضغط على طلب إرسال الحجز، ستظهر بيانات الحجز كاملة مع رقم الحجز، كما ترسل بيانات الحجز على البريد الالكتروني الذي زودته. كما يمكن الإستعلام عن موعد، إلغاء او تعديل موعد.

وبعد إتمام حجز موعد بالطريقة التي شرحنها في السطور السابقة، يمكن التعرف آلية الاستعلام او تعديل او الغاء الموعد بإدخال مايلي:

الرقم المدني

رقم الحجز

الضغط على إستمرار

تعمل بلدية الكويت في إطار خطة الانفتاح الرقمي وفي ظل إنتشار جائحة كورونا التي تستدعي عدم الاختلاط داخل مقراتها الى تطبيق جميع خدماتها الإستعلامية وخدمات حجز المواعد أونلاين في جميع فروعها وهي:

بلدية الكويت-المقر الرئيسي

بلدية الكويت-محافظة الأحمدي

بلدية الكويت-محافظة الجهراء

بلدية الكويت-محافظة العاصمة

بلدية الكويت-محافظة الفروانية

بلدية الكويت-محافظة حولي

بلدية الكويت-محافظة مبارك الكبير