بمشاركة المطورين العقاريين طرح 10 آلاف شقة إسكان اجتماعي بـ 350 ألف جنيه

صرحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سيكون قريبًا هناك تعاون مع المطورون القعاريون ( القطاع الخاص) لتنفيد شقق الإسكان الإجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، والذي كان ليس من ضمن المحاور التي يعمل بها المطورون العقاريون، وأوضحت عبد الحميد أن البداية ستكون بتنفيذ و طرح 10 آلاف شقة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب كمرحلة أولى، وأشارت إلى أنه سوف يتم تقييم التجربة وإذا نالت رضا الحاجزين سيتم توسيعها وليكون القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الدولة.

طرح 10 آلاف شقة إسكان اجتماعي

350 ألف جنيه شقة الإسكان الإجتماعي

وكشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه “تم الاتفاق بشكل كامل مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي” مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للشقة 350 ألف جنيه والأقصى سيكون 450 ألف جنيه.

وقال شكري في تصريحات صحفية موضحًا تفاصيل الاتفاق مع المطورين، حيث قال : “شمل الاتفاق مع وزارة الإسكان أن يحصل المطورون على الأراضي مقابل منح الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنسب محددة”، وضرب مثالًا على ذلك بقوله: “لو حصل المطور على 100 فدان سيتم تنفيذ وحدات سكنية بالنظام الحر على 70% لصالح المطور، و30% لصالح الإسكان الاجتماعي بحيث يتم تسليم هذه الشقق إلى الوزارة”.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي

تتكون شقة الإسكان الإجتماعي من 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب، أما الحجز فسيكون مقتصرًا على من تتوفر فيهم شروط برنامج الإسكان الإجتماعي من حيث الدخل والسن، وأوضح شكري أن التمويل للعملاء سيكون من خلال بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق الذي يقدم مختلف أنواع الدعم منها الدعم النقدي ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل، وبالتقسيط على 20 سنة.