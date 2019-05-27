بنسبة 82% اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

اعتمدت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة للترم الثاني للعام الدراسي 2019 بعد الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات، وبعد أن أنهي الطلاب امتحاناتهم خلال أيام شهر رمضان المبارك في أجواء صعبة سواء من ناحية حالة الطقس أو من جهة الصيام، وتأتي نتيجة الترم الثاني بعد أن اعتمدها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بنسبة نجاح 82%، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم السيد محمد عطية، إلى أن كافة طلاب محافظة القاهرة يمكنهم الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019

جدير بالذكر أن من تقدموا لامتحانات هذا العام للشهادة الإعدادية بلغ 153126 طالب وطالبه، نجح منهم 149932، لتصل نسبة النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي لهذا العام إلى 82%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه وبعد الإعلان الرسمي عن النتيجة يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

كما يمكنك الاطلاع على النتيجة أيضا من خلال هذا الرابط هنا.

إدارة وسط القاهرة في المركز الأول

كما حققت إدارة وسط القاهرة التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة حيث حققت نسبة نجاح وصلت إلى 98.26%، يليها إدارة غرب القاهرة التعليمية، بنسبة نجاح بلغت 96.17 %، ثم بعد ذلك جاءت إدارة شبرا بنسبة نجاح بلغت 96.10%، أما عن الطلاب الذين حققوا الدرجات النهائية فقد بلغ عددهم 99 طالب وطالبه.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة.