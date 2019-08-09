بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف للشباب بمرتبات تبدأ من 3000

يعتبر بنك الإسكندرية من أهم البنوك الناجحة في مصر والتي تحقق عائد ارباح كبير بدايته كانت في عام 1957 في القاهرة وبعد سنين من النجاح أصبح للبنك الكثير من الفروع في مختلف المحافظات والمدن والبنك يوفر فرص تعين لعدد كبير من الشباب بمختلف المحافظات، البنك قام بالإعلان عن احتياجه للشباب من جميع المحافظات ووجود وظائف شاغرة لهم بمرتبات جيدة تبدأ من 3000 جنيه في الشهر وبشروط بسيطة.

الوظائف المتاحة في بنك الإسكندرية للشباب

الوظائف التي عرضها بنك إسكندرية من خلال الإعلان هي.

Senior Enterprise VAS and Communications Officer.

شروط هذه الوظيفة أن يكون الشاب المتقدم للوظيفة معه شهادة خبرة تبدأ من سنتين الى خمس سنوات في المجال نفسه.|

خلفية معرفية في مجال الاتصالات والخدمات المصرفية، ويجب على الموظف في هذا المجال أن يكون لديه مهارة التواصل مع العملاء،

الوظيفة الثانية Marketing Communications Manager.

الشروط التي وضعها البنك لهذه الوظيفة أن يمتلك الشاب المتقدم للوظيفة مهارة التواصل مع الزملاء وامتلاك مهارات البيع.

Senior Applications Developer.

شروط التوظيف في هذا المجال هي الحصول على شهادة علوم الحاسب ونظم المعلومات، أن يكون المتقدم للوظيفة معه خبرة من 4 سنوات الى 6 سنوات في النظم المصرفية.

طريقة التقديم على وظائف العمل في بنك الإسكندرية

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للتقديم لوجه بحري

[email protected]

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أعلن البنك أنه من خلال هذة الإيميلات يمكنكم التقدم الى الوظائف, بإرسال البيانات المطلوبة لكل وظيفة.