بنك القاهرة يعلن عن وظائف للشباب الخريجين الجدد مؤهلات عليا ومتوسطة ودبلومات بمرتب 3500

يبحث الكثير من الشباب الخريجين الجدد من الكليات عن فرص عمل تناسب ظروف معيشتهم والكليات المتخرجين منها لكن فرصة إيجاد الوظيفة ليست سهلة دائما ما يواجهون صعوبات في إيجاد وظيفة جيدة براتب جيد ومن أجل حل هذه المشكلة قام بنك القاهرة بالإعلان عن وظائف شاغرة في البنك للشباب الخريجين الجدد و بمرتبات تبدأ من 3500 جنية وبشروط بسيطة

شروط التعيين في بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص للبنك عن بدء قبول تعيين الوظائف لاحتياجه للعديد من الوظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة وبهذه الشروط البسيطة

أن يكون الشاب المتقدم للوظيفة خريج كلية تجارة قسم محاسبة أو ادارة أعمال ويكون التقدير جيد على الأقل

ومن شروط البنك هي القدرة على التعامل في نظام الإيداع والسحب والكروت الذكية وأن يكون على دراية كبيرة في استخدام الحاسب الألى

التدريب على برامج الأوفيس وأهمها الأكسيل المحاسبى

تحدث اللغه الإنجليزية بطلاقة لأنه سيتعامل مع العديد من الدول

أن يمتلك مهارة القدرة على كسب عملاء للبنك

أن يكون المتقدم للوظيفة ذو خبرة أو حديث التخرج تم تدريبه في إحدى مكاتب المحاسبة الشهيرة

الحصول علي مؤهل يلائم شغل الوظيفة الحالية

الأوراق المطلوبة للتعيين في بنك القاهرة

صورة من شهادة الميلاد ، نسخة حديثة من ال c.v الخاص بك ، استمارة فحص طبي بشرط أن تكون من التأمين الصحي ، صورة البطاقة الشخصية بالرقم القومي ، صورة من شهادة مؤهلك الدراسي ، صورة من شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها

طريقة التقديم للوظائف في بنك القاهرة

من خلال الموقع الالكتروني للبنك

قم بإرسال بياناتك الشخصيه الخاصة بك مع كتابة أسم الوظيفة