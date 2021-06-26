بنك فيصل الإسلامي يعلن شروط التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي

أعلن بنك فيصل الإسلامي، شروط وتفاصيل المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط التمويل العقاري، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مساعدة تملك المصريين الوحدات الخاصة بهم لمحدودي ومتوسطي الدخل بنسبة فائدة 3 في المائة وسداد على 30 سنة.

إجراءات الحصول على تمويل من بنك فيصل

وأوضح بنك فيصل أن مشاركته في مبادرة التمويل العقاري يأتي في إطار الدور الاجتماعي للبنك بأسلوب المرابحة الشرعية، وبأقل عائد وأطول فترة سداد.

الفئات المستهدفة من مبادرة التمويل العقاري

وحدد بنك فيصل الإسلامي،عددًا من الفئات المستهدفة وتشمل أصحاب الدخل الثابت وهم موظفي الحكومة، إضافة إلى قطاع الأعمال العام، والاستثمار، إضافة إلى الخاص، وأعضاء النقابات المهنية، إضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

شروط الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري

أن يكون الفرد مصري الجنسية.

ألًا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

ألًا يزيد عمر المتقدم عن 60 عامًا عند انتهاء فترة السداد.

لا يحق لأى فرد “الزوج أو الزوجة” الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلًا مرة واحدة فقط.

يحق لمحدودي الدخل المشاركة في الدعم المقدم من البنك المركزي.

يتم فورًا التأمين التكافلي مجانًا على المستفيد ضد العجز الكلي أو في حالة الوفاة .

شروط الوحدة السكنية القابلة لمبادرة التمويل العقاري

التعامل مع الوحدات السكنية جاهزة للسكن بشكل مباشر.

ألًا تكون الوحدة السكنية تحت الإنشاء.

تقديم مستندات الملكية والحدة العقار موضوع العملية.

أن تكون الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري.

يجب تقديم قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .

أن يكون للوحدة العقارية تراخيص بأن تكون الوحدة السكنية غير محملة بأى رهون.

تقييم الوحدة السكنية

ولفت بنك فيصل الإسلامي، إلى أنه سيتم تقييم الوحدة السكنية مجانا، من خلال:.

الاستعانة بالعقاريين الحاصلين على الخبرة الكافية والمتواجدين في سجلات البنك المركزي المصري. يمكن استفادة من التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية عن الوحدات السكنية محل التمويل. يجب أن يكون هذا التقييم حديثُا، ولم يمض على وجوده أكثر من 3 أشهر.

شروط مشاركة فئة أقل من محدودى الدخل ومحدودى الدخل في المبادرة

وأوضح بنك فيصل الإسلامي، أنه يمكن لفئات أقل من محدودى الدخل، ومحدودى الدخل، الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، على أن يتم التعامل مع صندوق ضمان، ودعم نشاط التمويل العقارى على النحو التالي.