بنك مصر يعلن عن قرض التمويل العقاري للشقق بالتقسيط على 20 عام

أعلن بنك مصر عن قرض التمويل العقاري بالتقسيط على 20 عام، قرض التمويل العقاري هو شراء الشقة عن طريق بنك مصر ولذلك التمويل العقاري ميزة كبيرة هي اختيار الشقة والمكان والدور المناسب لك من دون تدخل البنك، وقام بنك مصر بتحديد شروط قرض التمويل العقاري بأن يكون مدة الدخل لمحدودي الدخل من ثمانية أعوام بحد أقصى 20 عام، والحد الأقصى لتمويل الوحدة 85%.

شروط قرض التمويل العقاري في بنك مصر

قدم بنك مصر عدد من الشروط للحصول على قرض التمويل العقاري من خلاله:

أن تكون مدة الحد الأدنى لقرض التمويل العقاري من بنك مصر لفئة محدودي الدخل من 8 أعوام بحد أقصى 20 عام توضح لو عمرك أقل من ثلاثين عام تحصل على القرض على مدار 20 عام، لو العمر أكبر من 40 عام تحصل على القرض على 8 سنوات.

أن يكون الحد الأقصى لقيمة التمويل العقاري 85% من قيمة الوحدة السكنية التي تريد أن يمولها البنك لك بفائدة 7% لمحدودي الدخل- لمتوسط الدخل فائدة 8%، فوق متوسط الدخل 10.5%.

أن يكون صافي الدخل 3500 جنية مصري للأعزب، و4750 جنية لشخص المتزوج.

المستندات والأوراق المطلوبة لـ قرض التمويل العقاري من بنك مصر

صورة من البطاقة القوية سارية المفعول.

صورة من بطاقة الزوجة سارية المفعول.

شهادة إثبات الزوج والزوجة.

أن يكون المقدم يعمل في جهة حكومية أو خاصة ويكون مر على تعينك 6 أشهر، وليس لديه قرض سابق أو فيزا مشتريات.

إيصال مرافق حديث أو فاتورة هاتف لا يكون مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.

قسيمة الزواج أو الطلاق إن وجد .

شهادة إثبات الدخل لزوج والزوجة، لو أعمال حرة تحضر شهادة الدخل .

المستندات المطلوبة للوحدة السكنية في حال الوحدة مسجلةـ أو التمويل بضمان وحدة أخرى