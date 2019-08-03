بنك مصر يعلن عن وظائف للشباب الخريجين الجدد بمرتب يصل 3800

يواجه الشباب خريحي الكليات الجدد صعوبات كثيرة في ايجاد وظائف مناسبة لتعليمهم وظروف معيشتهم حيث يسعى خريجي الجامعات لإيجاد وظيفة مناسبة وبمرتب جيد يقضي حاجاتهم في المصاريف ومن أجل حل هذه المشكلة قام بنك مصر بالإعلان عن وظائف للشباب الخريجين الجدد و بمرتبات جيدة تبدأ من 3800 و4000

الوظائف المتاحة في بنك مصر

أعلن بنك مصر عن اتاحة فرص للعمل ليوم 4 من الشهر الجاري والأماكن الفارغة التي تحتاج للشباب

تلر

ووظيفته هى أن يلتزم بتنفيذ الخدمات والمعاملات والتي تشمل جميع الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها من سحب وايداع وتحويل واستبدال عملات وأيضا علية أن يقوم بجرد الخزينة الخاصة به وعمليات إقفال اليومية ومعالجة أي عجز أو فائض وفقا لتعليمات البنك

مسؤول خدمة العملاء

ووظيفته هى تقديم جميع الخدمات المصرفية لعملاء البنك بمستوى عال من الكفاءة من أجل تقديم خدمة جيدة وتقوية العلاقة مع عميل البنك من أجل معرفة احتياجاتهم وتحقيقها

أخصائي تمويل

وظيفته أن يأتي بعملاء جدد للبنك وتحقيق المستهدف من محفة المشروعات متناهية الصغر وأن يستعلم جيد جدا عن عملاء البنك بغرض المعرفة الجيدة عن سمعة وشهرة العميل

شروط التقديم في وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للوظائف وهي أن يكون خريجي احدى الجامعات أ, المعهد الكندي العالي أو الأكادمية البحرية بكالريوس تجارة تخصص إدارة أعمال أو محاسبة أو بنوك أو اقتصاد

لا يبلغ عمرة أكثر من 30 عام

ان يكون المتقدم من دفعات 2014 حتى 2018 متخرج بتقدير جيد على الأقل

يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة

ومن أجل التقديم على الوظيقة ادخل على موقع البنك الالكتروني