بنك HSBC فرع القاهرة يُعلن عن وظائف شاغرة للشباب .. إليك الشروط

قام بنك HSBC بالإعلان عن وظائف شاغرة للشباب عبر موقعه الإلكتروني في مجال المبيعات داخل محافظة القاهرة، وأعلن أن أخر موعد للتقديم هو الغد 27-7-2019، يعتبر بنك HSBC أحد البنوك الرائدة في العالم، يتكون من شبكة تغطي 67 دولة ومنطقة. و وظائف البنك توفر برامج مصممة للتعلم والتطوير من أجل التنافسية ويقدم البنك الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة .

وظائف بنك HSBC للشباب

وظائف بنك HSBC في الأساس موجهه إلى العملاء الخارجيين من أجل زيادة الإيرادات من خلال تقديم توصيات عن المنتج وتحقيق المبيعات للعملاء الذين يحتاجون إلى منتجات محددة. وينصب التركيز الأساسي على تدفقات المبيعات أو المنتجات المتخصصة، ويتم تحديد فرص البيع بناءً على حاجة العملاء وتكون مهمة الموظف كالتالي:



يقوم بتحدد المواعيد لمقابلة العملاء المحتملين من أجل تقديم المنتجات والخدمات.

القيام ب تزويد فريق المبيعات بتقارير دورية عن الزيارات، أو أي إنجازات خاصة بالمبيعات والمشاكل وتعليقات العملاء وأي اقتراحات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه.

توفير تقارير نشطة يوميًا عن المبيعات.

يقوم بزيارة العملاء المحتملين ويقدم الخدمات / المنتجات بطريقة مناسبة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف مبيعات البنك.



الالتزام بجميع قواعد وأنظمة HSBC في جميع أنشطتها الوظيفية.

شروط وظائف بنك HSBC في مجال المبيعات

شهادة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة أو إدارة الأعمال .

خبرة عملية

مهارات التواصل والاتصال جيدة

المهارات الأساسية للتعامل مع الكمبيوتر وبرامج الأوفيس

إمكانية التعلم الذاتي والعمل تحت ضغط .

لابد من التقديم على الوظيفة من موقع البنك الإلكتروني مباشرة .

أخر موعد للتقديم يوم 29-7-2019

وظائف بنك HSBC للشباب من فرص العمل المميزة في بيئة جماعية داعمة وشاملة يسعى البنك فيها إلى تطوير الموظفين العاملين وترقيتهم على أساس الجدارة. وتوفر وظائف بنك HSBC الشاغرة تدريبًا ودعمًا مخصصين لمساعدة الموظف في تحديد ومتابعة المسار الوظيفي الذي اختراه، والوصول إلى مجموعة من المزايا التنافسية في السوق المحلي المصري .

