بنوك تتيح قروض العمرة تصل لـ 100 ألف جنيه والحج تصل لـ400 ألف جنيه بشروط ميسرة

مع اقتراب موسم العمرة لشهر رمضان المبارك 2022، وفي ظل ارتفاع تكلفة العمرة، فقد أتاحت عدد من البنوك خدمة تقديم قروض العمرة والحج لمن يرغب بالسفر إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والحج، وذلك ضمن شروط ومتطلبات ميسرة، وتسهيلات للسداد، وفي هذه المقالة سوف نستعرض شروط بعض البنوك العاملة في مصر لمنح قروض العمرة وقروض الحج.

قروض العمرة

قروض العمرة من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه قرض العمرة وقرض الحج وفق ما يلي:

قرض يصل إلى 100 ألف جنيه.

قرض الحج يصل إلى 400 ألف جنيه.

فترة سداد قرض العمرة وقرض الحج تصل إلى 10 سنوات.

سعر فائدة قرض العمرة وقرض الحج يبدأ من 15% سنويا متناقصة.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمال قيمة القرض يتم خصمه مرة واحدة.

ويشترط بنك مصر للحصول على القرض سواء لأداء مناسك العمرة أو الحج الشروط التالية:

ألا يقل قيمة الدخل الشهري للعميل المتقدم بطلب منحه القرض عن ألف جنيه.

أن يتراوح عمر العميل بين 21 عامًا و60 عامًا، عند سداد آخر قسط وأحيانًا يصل إلى 65 عامًا في بعض المهن.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، وصورة البطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة المهنة،

بالنسبة للموظفين تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

قروض العمرة من بنك فيصل الإسلامي

ومن البنوك التي تقدم خدمة قروض لأداء مناسك العمرة والحج بنك فيصل الإسلامي، وتصل قيمة القرض إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى والتسديد على مدى سنة واحدة فقط، وأما شروط البنك لمنح القرض:

أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 1500 جنيه.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 عامًا إلى 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

سعر الفائدة تبدأ من 16% متناقصة.

قروض العمرة من بنك البركة

يمنح بنك البركة قرض العمرة والحج ابتداءًا من 10 آلاف جنيه ولا يوجد حد أقصى بشرط قدرة العميل على سداد القرض، وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات، وأما شروط بنك البركة لمنح قروض العمرة والحج فتشمل ما يلي: