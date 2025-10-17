بني سويف: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

اقرت محافظة بني سويف الزيادة الجديدة لاسعار تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية بنسبة تتراوح بين 10% – 15 % لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي وتسرى هذه الزيادة من صباح اليوم الجمعة, تعويضاً للسائقين عن ارتفاع اسعار الوقود التى اعلنتها وزارة البترول.

وجاءت التعريفة الجديدة بحيث تبلغ 5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، و5 جنيهات بين المدينة وشرق النيل، و٨ جنيه لسرفيس شرق النيل موقف محور عدلي منصور، و20 جنيهًا للتاكسي داخل المدينة، و32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.

كانت الحكومة المصرية قد لعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين بأنواعه، السولار، وغاز تموين السيارات)، وهي الزيادة الثانية التي تتم خلال عام 2025، ضمن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

هذا القرار جاء في سياق الضغوط المالية على الموازنة العامة، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، إضافة إلى هدف الدولة ترشيد الدعم للبترول.

بعد هذه الزيادة، قررت الحكومة تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، أي أن لا تُجرى زيادات إضافية خلال ذلك الفترة المعلنة، إلا في ظروف استثنائية.