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بهاء علي مرافق هشام عشماوي.. ظل الإرهابي وحارسه الشخصي

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
بهاء علي مرافق هشام عشماوي.. ظل الإرهابي وحارسه الشخصي
القبض على بهاء علي مرافق عشماوي

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء تسليم الإرهابيين هشام عشماوي، وبهاء علي، للمخابرات العامة المصرية، أثناء زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، تمهيدًا لمحاكمتهما في الجرائم المنسوبة لهما.

من هو بهاء علي مرافق عشماوي

  • بهاء علي مواليد محافظة الإسكندرية.
  • جنده «عشماوي» في اعتصام رابعة خلال مشاركته به ضد النظام، وكانت مهامه تأمين الاعتصام طيلة الـ48 يوما.
  • هرب مع «عشماوي» إلى سيناء بعد فض رابعة مباشرة.
  • انضم مع عشماوي لتنظيم داعش الإرهابي، وسافرا إلى ليبيا بعد خلافهما مع داعش.
  • أعلن «عشماوي» عن تكوين وتأسيس حركة «مرابطون»، وتوليه قيادتها، ما أهدر داعش دمه.
  • المسئول الأول عن حماية عشماوي.
  • يعد جامع المعلومات الوحيد عن من يريد مقابلة عشماوي أو من يراد الاستعلام عنه.
  • من الرجال المسئولين عن إمداد وتوفير الدعم للعناصر المنفذة للعمليات الإرهابية.
بهاء علي الإرهابي
بهاء علي الإرهابي
تسليم بهاء علي وهشام عشماوي لمصر
تسليم بهاء علي وهشام عشماوي لمصر

حراسة عشماوي للهروب من المداهمات العسكرية

كما أنه المسئول الأول عن تجميع المعلومات عن العناصر الجديدة التي ترغب في الانضمام للتنظيم، وحراسة عشماوي الخاصة للهروب من المداهمات العسكرية والملاحقة الأمنية.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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