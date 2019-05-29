بهاء علي مرافق هشام عشماوي.. ظل الإرهابي وحارسه الشخصي

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء تسليم الإرهابيين هشام عشماوي، وبهاء علي، للمخابرات العامة المصرية، أثناء زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، تمهيدًا لمحاكمتهما في الجرائم المنسوبة لهما.

من هو بهاء علي مرافق عشماوي

بهاء علي مواليد محافظة الإسكندرية.

جنده «عشماوي» في اعتصام رابعة خلال مشاركته به ضد النظام، وكانت مهامه تأمين الاعتصام طيلة الـ48 يوما.

هرب مع «عشماوي» إلى سيناء بعد فض رابعة مباشرة.

انضم مع عشماوي لتنظيم داعش الإرهابي، وسافرا إلى ليبيا بعد خلافهما مع داعش.

أعلن «عشماوي» عن تكوين وتأسيس حركة «مرابطون»، وتوليه قيادتها، ما أهدر داعش دمه.

المسئول الأول عن حماية عشماوي.

يعد جامع المعلومات الوحيد عن من يريد مقابلة عشماوي أو من يراد الاستعلام عنه.

من الرجال المسئولين عن إمداد وتوفير الدعم للعناصر المنفذة للعمليات الإرهابية.

حراسة عشماوي للهروب من المداهمات العسكرية

كما أنه المسئول الأول عن تجميع المعلومات عن العناصر الجديدة التي ترغب في الانضمام للتنظيم، وحراسة عشماوي الخاصة للهروب من المداهمات العسكرية والملاحقة الأمنية.