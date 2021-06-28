بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار البيض

أسعار الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار البيض من الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين، وذلك نظراً لأنها الوجبة الأساسية لدى ملايين الأسر كبديل عن اللحوم الحمراء مرتفعة الأسعار.

بورصة الدواجن وأسعار الفراخ و الكتكوت الأبيض والبيض اليوم

ومن هنا ننشر لمتابعينا سعر كيلو الفراخ اليوم بالإضافة إلى أسعار البيض وأسعار الكتاكيت البيضاء التي تقوم ربات البيوت بتربيتها في المنازل.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن سجل 27 جنيه.

سعر كليو الفراخ الساسو اليوم في البورصة سجل 32 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات بورصة سجل اليوم 23 جنيه.

وبعد سعر الفراخ اليوم ننشر أسعار البيض اليوم 28 يوينو

سعر كرتونة البيض الأحمر في البورصة 43.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض سجلت في البورصة اليوم 40.5 جنيه.

سعر كرتونةالبيض البلدي سجلت 46.5 جنيه.

وبعد أسعار البيض ننشر سعر الكتكوت الأبيض اليوم “شركات”

شركة الوطنية سجل الكتكوت الابيض بها اليوم 7 جنيه.

شركة المصرية الهولندية سجل الكتكوت بها اليوم 3.5 جنيه.

شركة العناني سجل الكتكوت الابيض بها 6.5 جنيه.

أما شركة القاهرة للدواجن بـ5.5 جنيه سعر الكتكوت.

شركة الوادي سجل الكتكوت بها اليوم 28 يونيو 5.75 جنيه.

شركة المراعي سجل 4 جنيه.

رواد النيل سجل الكتكوت الابيض بها 4.5 جنيه.